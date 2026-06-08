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Manuela Vilar del Valle se puso la camiseta de Biguá y volvió en notable nivel al hockey sobre césped uruguayo

Mirá los resultados de la fecha 11 del Campeonato Uruguayo del hockey sobre césped en mujeres en el que retornó tras una larga carrera por Europa, Manuela Vilar del Valle

8 de junio de 2026 19:39 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Foto: @biguaonline

A los 32 años, Manuela Vilar del Valle retornó al hockey sobre césped uruguayo, su puso por primera vez en su carrera el equipo de Biguá y empezó a desparramar toda su magia.

La goleadora histórica de la selección uruguaya (51 goles) jugó su primer partido con el equipo que dirige Soledad Villar (clave para gestar su retorno) el 28 de mayo contra Seminario, en partido adelantado por la fecha 11.

Dos días después, en partido correspondiente a la fecha 10, hizo el gol con el que su equipo empató 1-1 con Old Christians, equipo para el que marcó Magdalena Bonet.

Náutico goleó a Seminario y mantuvo su liderazgo en el Uruguayo de hockey sobre césped

Old Girls inauguró su cancha de agua de hockey sobre césped en otra gran paso de crecimiento para este deporte

20260530 Manuela Vilar del Valle Biguá Old Christians hockey sobre césped, segundo partido de Manu en su retorno a Uruguay. Foto: @biguaonline
Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Desde el año pasado se implementó como regla de que los partidos que terminan empatados se definen por shoot-out (penales australianos) y el ganador suma un punto bonus.

Christians lo ganó 2-1 con notable actuación de su arquera Victoria Bate y anotaciones de Paula Carvalho y Manuela Neme. La única que metió en Biguá fue Manu.

Este fin de semana, Biguá le ganó 5-1 a Seminario en partido correspondiente a la fecha 2, que había quedado postergada en su momento por una jornada de tormenta.

Natalia Díaz anotó tres goles volviendo a demostrar su capacidad goleadora, igual que el año pasado. Además, es una de las referentes y líderes del equipo. La número 10. Manu está utilizando la 33.

Manu se inició en Yacht donde fue tricampeona uruguaya y luego emigró al extranjero para jugar en River Plate de Argentina, Oranje Rood de Países Bajos y KHC Dragons de Bélgica.

El único tanto de Seminario lo hizo Inés Cabrera.

El sábado también se jugaron tres partidos por la fecha 11.

Carrasco Polo y Yacht empataron 3-3 en un partidazo.

Julieta Piazza, Magdalena Verga y Agustina Suárez marcaron los goles para Polo mientras que Julieta Jansons, Sabrina Garaza y Delfina Burgos lo hicieron para Yacht.

En el shoot out Agustina Martínez y Verga le dieron el triunfo a Polo donde Victoria Beares se lució atajando tres. Delfina Burgos fue la única que pudo vencerla.

Gol de Delfina Burgos Yacht Carrasco Polo bajo niebla

Martínez volvió al club luego de jugar una temporada en Royal Victory de Bélgica.

Old Christians empató en su visita a Old Sampa 0-0 y luego le ganó 2-0 en shoot-out donde anotaron Paula Carvalho y Paz Carvallido.

Por último, Woodlands goleó 4-1 a Old Ivy con dos goles de Maite Lugaro 2, y uno de Janine Stanley y Sofía Trigo. Carolina Vega marcó el de Ivy.

Old Girls y Náutico iban a jugar en la nueva cancha del British pero el partido se suspendió por densa niebla.

La espesa niebla del sábado también afectó a los demás partidos pero en esos casos los jueces decidieron jugarlos por entender que no se afectaba la visibilidad.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles GC
Náutico 24 9 8 0 1 0 35 11
Old Girls 20 9 6 1 2 1 28 11
OCC 20 10 5 3 2 2 24 17
Polo 18 10 4 4 2 2 23 14
Biguá 17 11 4 3 4 2 19 16
Seminario 14 11 3 3 5 2 12 29
Woodlands 13 10 4 1 5 0 24 21
Old Sampa 13 10 3 3 4 1 8 22
Yacht 8 10 2 2 6 0 14 25
Old Ivy 3 10 0 2 8 1 6 28

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Manuela Vidal Náutico 8
2- Natalia Díaz Biguá 7
Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo 7
Chiara Curcio Náutico 7
3- Paulina Fresnedo Old Girls 6
Julieta Jansons Yacht 6

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