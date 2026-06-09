Las Cimarronas viajan a Nueva Zelanda para jugar la Nations Cup de hockey sobre césped y Agustina Alles reveló por qué es un torneo importante para Uruguay

Las Cimarronas viajan este miércoles a la hora 17.00 rumbo a Santiago para trasladarse el jueves, a las 12.00, rumbo a Nueva Zelanda donde disputarán la Nations Cup a partir del lunes 15 de junio.

El equipo que dirige el argentino Rolando Rivero presenta una profunda renovación y en esta ocasión se le dará oportunidad a varias jugadoras jóvenes, luego de lo que fue la participación en marzo en el repechaje mundial de Hyderabad , donde el equipo no pudo clasificar al Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026, al terminar en el quinto puesto.

También habrá un cambio en el cuerpo técnico porque Soledad Villar, entrenadora de Biguá, toma el lugar de Nicolás Tixe que se mantiene como coordinador de selecciones y asistente de formativas.

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Manuela Vilar del Valle se puso la camiseta de Biguá y volvió en notable nivel al hockey sobre césped uruguayo

La base del equipo es la que participó del Premundial: las dos goleras, Vilar del Valle que es la líder del equipo y que recientemente volvió a Uruguay para jugar en Biguá tras un largo período en Europa, Barreiro, Rago, Cristiani, las hermanas Curutchague, Quiñones, Tuti Díaz, Poli Pérez y Olascoaga.

Seigal vuelve tras jugar la Copa América del año pasado, donde rompió cruzados de la rodilla. Viene de lograr el ascenso en el hockey alemán con SV Blankenese de Hamburgo.

Alles vuelve tras jugar la Nations Cup 2 de Walcz 2025.

Appennino, Justi Arregui, Lola Delafond, Delfi Burgos, Sol Martínez y Jose Mari tendrán su primer torneo oficial con la selección mayor.

Burgos ya había sido citada en tres oportunidades para jugar partidos de carácter amistoso.

Mari ya había jugado tres test matches es Salta, en mayo de 2023, pero también en partidos no oficiales.

Teresa Viana está lesionada y hay tres jugadoras que cerraron un ciclo tras la Copa América del año pasado: Constanza Barrandeguy, Kaisuami Dall'Orso y Sol Amadeo.

Será la primera vez que Uruguay jugará la Nations Cup, el torneo anual de segundo nivel del hockey, detrás de la Pro League, donde están las grandes potencias mundiales.

El año pasado, en Walcz, Las Cimarronas disputaron la Nations Cup 2 perdiendo la final contra Francia, en partido donde estuvo en juego una plaza para la Nations Cup 1.

Luego, Escocia declinó su participación y las celestes se ganaron su lugar para un torneo que será muy competitivo.

El fixture de Las Cimarronas en la Nations Cup 2

Día Hora de Uruguay Partido Domingo 14 de junio 22.00 Japón Lunes 15 de junio 19.45 Estados Unidos Miércoles 17 de junio 19.45 India

En el otro grupo estarán Nueva Zelanda, Chile, Corea del Sur y Francia.

Agustina Alles: "El apoyo económico es fundamental y determinante"

Referí charló con Agustina Alles, defensora y referente de Biguá sobre su retorno a la celeste y las sensaciones de cara a un torneo tan importante.

¿Que significa para el equipo esta posibilidad de jugar una Nations Cup 1?

Es una gran oportunidad porque es un torneo de mucho nivel, creo que seguir midiéndonos con equipos que están por encima del ranking nos brinda experiencia, ritmo y sobre todo la posibilidad de seguir subiendo de posición.

Tras jugar la Nations Cup 2 en 2025 y perderte los últimos torneos de Uruguay, ¿qué sensaciones te despierta esta nueva convocatoria?

Siempre jugar para la selección es un orgullo y cada oportunidad que tengo la tomo con mucha responsabilidad e ilusión. La competencia interna es muy importante para seguir creciendo y cuantas más jugadoras con rodaje haya, mejor para el seleccionado y para el hockey nacional. Te brinda la posibilidad de elegir a las que están mejor para cada torneo.

¿Cómo ves a los rivales del grupo?

El grupo es durísimo pero al mismo tiempo hay dos rivales que ya conocemos (por Estados Unidos e India) y eso nos da una idea de su estilo de juego y cómo nos sienta. Vamos a los partidos con más herramientas tácticas. Son estilos de juego muy distintos entre ellos y también a lo que estamos acostumbradas.

Hay muchas oportunidades para jugadoras jóvenes de hacer su primera experiencia internacional, ¿con qué objetivos se va a jugar teniendo en cuenta el mayor nivel de los rivales que tendrán?

El objetivo es mantenernos en la Nations Cup 1, o sea no descender para poder tener la oportunidad el año que viene de nuevo y sumar partidos de nivel previo al Panamericano. Creo que hay un buen equipo con mucha mezcla entre experiencia y juventud que nos puede dar variantes. Es bueno darle rodaje a más jugadoras porque es importante para seguir creciendo.

¿Cómo sigue tu año y el de Las Cimarronas? Hay una Copa América de hockey 5 en Uruguay, vas a ser parte del proceso?

Es un año movido, tenemos una gira a Europa con el club para disputar unos partidos y ver el Mundial de hockey en agosto. Después de eso están los Juegos Odesur y el Panamericano de hockey 5 en casa. En lo personal es una modalidad que me divierte mucho así que me gustaría participar sí.

¿Cómo visualizas el actual proceso de Las Cimarronas con tanto crecimiento a nivel internacional y con Las Cimarroncitas con muy buen nivel también?

Creo que es consecuencia de muchos años de intentar mejorar. Creo que los dos factores principales que nos han hecho dar un salto son la cancha de agua, ahora las canchas de agua, y tener más competencia internacional. Eso sin dudas año a año te hace estar más cerca.

¿Qué se puede hacer para seguir potenciando ese crecimiento?

El apoyo económico es fundamental y determinante. Se necesita para todo, infraestructura, partidos de nivel, giras, y después seguir haciendo que el hockey local crezca. Cuantas más jugadores de hockey haya en el país, inevitablemente aumentan las canchas, la visibilidad, el apoyo y las personas involucradas.

¿Qué balance hacés del arranque de temporada Biguá y de la llegada de Manuela Vilar del Valle?

Tuvimos una primera vuelta bastante irregular. Creo que seguimos siendo un equipo joven, con la excepción de alguna (risas) que seguimos aprendiendo y buscando nuestro juego. Obviamente la incorporación de Manu nos tiene muy contentas y nos está dando un salto de calidad en los entrenamientos y los partidos.