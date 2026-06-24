Todos los datos de España en el Mundial 2026, rival de Uruguay el viernes: la selección que más pases hace, la más precisa y la segunda con más remates

Las estadísticas de las dos primeras jornadas del Mundial 2026 radiografían a la selección española , rival de Uruguay este viernes a las 21:00, como la más pasadora, la más precisa, la más insistente en los movimientos de desmarque para recibir el balón y la tercera más rápida en recuperar la pelota, según los registros oficiales publicados por la FIFA.

Nadie completa más pases que ella. Son 1.554 a lo largo de su empate contra Cabo Verde (0-0) y su goleada a Arabia Saudí (4-0). La siguiente es Portugal, que entre su igualada con la República Democrática del Congo (1-1) y su victoria por 5-0 a Uzbekistán, conectó entre sus jugadores en 1.443 ocasiones. Son 111 menos. La tercera es Turquía, con 1.388.

Ni nadie es más precisa en las entregas que España, con un 93% de acierto. Portugal y Turquía también son las siguientes en esa estadística, con un 91%. Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia tienen el 90. Brasil queda más atrás, con el 88%. La última de todas es Paraguay, con tan solo un 67%.

Tampoco nadie tiene un pasador como Rodrigo Hernández, que ha dado 243 . El portugués Vitinha lo sigue con 226 pases completados.

El empate frente Cabo Verde fue un golpe para España, actual campeona de Europa y favorita para quedarse con el Mundial.

Así es el Estadio Guadalajara, en el que la selección uruguaya enfrentará a España por el Mundial 2026: caminata larga, fiesta en la previa y un ruido ensordecedor

El motivo del diseño de la camiseta con la que Uruguay enfrentará a España en el Mundial 2026 que fue elegida primera entre 79 por ESPN

Y hay otros dos españoles dentro de los primeros cuatro puestos: Pau Cubarsí, con 204, y Aymeric Laporte, con 199; los dos centrales del conjunto de Luis de la Fuente.

Además, nadie interviene tanto en el juego como Rodri, 505 veces. Vitinha también es aquí el segundo, en el medio campo luso, con 464.

Asimismo, España es la selección con más grado de acierto en la ruptura entre líneas, con un 75%. Es la segunda que más lo intenta, con 61 ocasiones, por detrás de Estados Unidos, con 65.

La siguiente es Países Bajos, con el 68 por ciento de éxito en esa destreza, tan importante en la posesión del balón, en la que el conjunto de Luis de la Fuente es segunda. Ha sostenido la circulación en el 64 por ciento de los minutos de sus encuentros. Sólo la supera Alemania, con un 65 por ciento de tenencia de la pelota.

Luis de la Fuente y Lamine Yamal en la práctica de este lunes Foto: EFE

Más desmarques a la espalda de la defensa

La selección española también es la que más desmarques propone para recibir el balón, un total de 1.179. También la que más lo hace a la espalda de la defensa, con 384, de las que recibe 49. La segunda es Uruguay, con 336. Un aviso ante su próximo enfrentamiento por la primera posición y la clasificación en el grupo H. España es la que más lo intenta por dentro de las líneas rivales, con 705, y es la tercera por el exterior, con 464 desmarques.

Entre el colectivo de España, en ese aspecto sobresale Marc Cucurella, no sólo a nivel particular de su equipo, sino a nivel global de todo el Mundial entre las 48 selecciones, como el futbolista con más desmarques a la espalda de la defensa rival, como ya demostró tanto en el 0-0 contra Cabo Verde como en el 4-0 a Arabia Saudí, con toda la profundidad que despliega y le pide Luis de la Fuente en sus incursiones ofensivas.

Una de las atajadas de Vozinha ante España Foto: AFP

Todo ello desemboca en que España es la segunda más rematadora de todas en el Mundial, con 49, por los 62 de la líder, Turquía, que curiosamente no ha marcado ningún gol. Es una de las cuatro que no lo ha hecho, junto a Panamá, Ecuador y Haití. España ha anotado cuatro en esa cantidad de intentos, de los que quince fueron entre los tres palos. Sólo Alemania, con 19, y Ecuador, con 16, destinaron más tiros que España dentro del marco contrario.

Una recuperación cada 19,11 segundos

Su métrica de goles esperados o expected goals (xG) es de 5,46. Supone que está 1,46 por debajo de lo esperado. Alemania tiene el mejor promedio, con 6,64. Y ha marcado nueve goles, entre el 7-1 con el que desbordó a Curazao en la primera jornada y el 2-1 con el que remontó a Costa de Marfil en la segunda para asegurar el primer puesto de su grupo.

En cuanto a la presión, la selección española, uno de los cuatro únicos equipos sin goles en contra en este Mundial (junto a Argentina, México y Ghana), recupera el balón con una media de 19,11 segundos. Sólo la superan dos: Canadá, con 16,95 de velocidad en ello, y Turquía, con 17,75, aunque a esta última no le ha dado ni siquiera para sumar un punto.

El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026 Foto: AFP

Además, es cuarta en velocidad media, con 6,33 kilómetros por hora. La líder es Alemania (6,46), que también es el equipo que más distancia ha recorrido en el cómputo de las dos primeras jornadas del Mundial 2026, con 242,047 kilómetros. España es la novena en ese registro, con 230,996 kilómetros, rumbo al duelo decisivo con Uruguay... Y a dieciseisavos.

EFE