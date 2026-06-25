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Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: final del primer tiempo con triunfo parcial para los Elefantes

Seguí EN VIVO el partido entre Curazao y Costa de Marfil, en el marco de la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026

25 de junio 2026 - 17:25hs
Nicolas Pepe

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Foto: Kevin C. Cox/Getty Images North America/Getty Images via AFP
Costa de Marfil

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EFE
Curazao

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Costa de Marfil
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EN VIVO

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en el marco de la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026 en el estadio Lincoln Financial Field, situado en Filadelfia, en donde ambos tiene chances concretas de clasificar a los 16avos de final. El partido empezará a las 17:00 horas.

Seguí las estadísticas en vivo del partido:

Curazao vs Costa de Marfil en vivo

El gol de Costa de Marfil

La tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del encuentro entre Curazao y Costa de Marfil por el Mundial 2026.

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