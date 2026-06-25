Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en el marco de la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026 en el estadio Lincoln Financial Field, situado en Filadelfia, en donde ambos tiene chances concretas de clasificar a los 16avos de final. El partido empezará a las 17:00 horas.
Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: final del primer tiempo con triunfo parcial para los Elefantes
Seguí EN VIVO el partido entre Curazao y Costa de Marfil, en el marco de la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026