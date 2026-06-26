Egidio Arevalo Ríos palpitó la previa de Uruguay vs España por el Mundial 2026 en Quedó Picando: "Mañana es la última, dependemos de nosotros"

El exjugador Egidio Arévalo Ríos estuvo presente en la llegada de la selección uruguaya a Guadalajara , donde la celeste enfrentará a España este viernes con la necesidad de sumar para seguir en el Mundial 2026 , y remarcó a Quedó Picando que Uruguay depende de si mismo para clasificar a la siguiente fase.

Entrevistado por Emiliano Hernández Pereyra, el "Cacha" afirmó que hace años vive en México y quiso estar presente junto a su familia tanto en la llegada de los jugadores a Guadalajara como en el partido de este viernes.

Tras ello, el exvolante de la selección uruguaya, clave en el Mundial de Sudáfrica 2010, reconoció que Uruguay está en un "momento complicado".

"Dependemos de nosotros. Sabemos que si ganamos mañana pasamos , de última un empate y esperar los resultados para ir a pelear lo de tercer puesto , pero bueno, le tengo toda la fe a los jugadores , sabemos que que hay un plantel como para revertir la situación y que podemos ganar", remarcó Arévalo Ríos.

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Consultado sobre qué le diría a los jugadores de este plantel de cara a este partido trascendental, contestó que les marcaría que "mañana es la última, no queda más".

"No podemos dar ventaja en ningún momento. Tenemos que estar concentrados durante los 90, 95 minutos que que dure el partido. Sabemos que van a haber situaciones de gol y bueno, hay que aprovecharlas al máximo cada vez que tengamos alguna", agregó.

"Me gusta mucho Ugarte"



EGIDIO ARÉVALO RÍOS en #QuedóPicando sobre qué jugador es similar a su juego.



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El "Cacha" espera que "los errores" que tuvo Uruguay en sus dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde "no vuelvan a pasar", y entiende que los futbolistas "ya lo han hablado". Para el exjugador "mañana es un partido importantísimo, muy especial para todos", y espera irse del Estadio Guadalajara "con tres puntos" y "feliz".

A Arévalo también le preguntaron su opinión sobre el entrenador Marcelo Bielsa, y expresó que aunque el DT argentino "se vaya después del Mundial" debe "vivir lo que está pasando hoy en día" y "defender a la selección, al país". "Sabemos que tiene el respaldo de todos, tiene que hacer las cosas bien por la selección", añadió.

Además, indicó que "a todos les gustaría" ver a Luis Suárez en esta selección uruguaya: "Más allá de que no juegue o que juegue, estar en un vestuario conlleva mucho. Creo que es un gran líder también para toda esta camada joven y bueno, le faltaba capaz un hombre de experiencia como Luis. Pero bueno, ya no lo tenemos, tenemos que apoyar a al plantel que tenemos hoy en día".

Por último, remarcó que le "gusta mucho" Manuel Ugarte, más allá de que "quizás estuvo impreciso en el partido anterior". "Lo seguimos bancando, es un gran jugador que tiene mucho para dar todavía para la selección, y mañana nos va a sorprender", sentenció.