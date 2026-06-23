Luis Suárez habló en Miami tras el empate entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026: la confianza, la "impotencia" de estar afuera y la dedicatoria de Maxi Araújo

Luis Suárez habló por primera vez desde el comienzo del Mundial 2026 este lunes en Miami, con la presencia de Referí, en una conferencia en la que lamentó la "situación límite" en la que está la selección uruguaya tras empatar ante Cabo Verde , así como ver a sus excompañeros "devastados" , pero remarcó su confianza en un buen resultado ante España y valoró el festejo que le dedicó Maximiliano Araújo.

El delantero del Inter Miami fue invitado por Conmebol al museo itinerante que instaló en Miami, llamado "From Roots to Soul" (de las raíces al alma en español), una presencia que despertó el interés de cientos de hinchas y decenas de medios de distintas partes de Sudamérica.

Tras realizar una entrevista con Conmebol, el uruguayo salió a la calle Lincoln Road para saludar a las personas presentes , y luego compareció ante los medios en una conferencia con muchos periodistas y poco espacio , al punto que varios reporteros debieron seguir arrodillados las declaraciones del nueve.

El delantero aseguró que la selección uruguaya vive "una situación límite" en el Mundial, con dos empates en dos partidos y la necesidad de obtener un resultado ante España el próximo viernes en Guadalajara. "Nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a eso; ya lo hemos demostrado . En estos momentos es cuando más sacamos esa valentía, autocrítica, fuerza grupal y carácter uruguayo. Esperemos que este gran grupo de jugadores lo pueda demostrar" , agregó.

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Luego, reconoció a Referí que le da "impotencia" ver desde afuera a la selección, tras cuatro mundiales consecutivos participando: "Uno tiene la adrenalina del jugador, de querer ayudar a la selección, pero disfrutando de lo que toca. Soy padre y ver sufrir a mis hijos es complicado, pero toca ese rol y la sensación de ver a mis compañeros medio devastados te deja esa sensación agridulce. Pero les pedí que estén fuertes porque van a sacarlo adelante".

HABLA LUIS SUÁREZ



EMI HERNÁNDEZ PEREYRA y @JoacoPisa1029 obtuvieron la palabra del pistolero.



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Además, también declaró a este medio que se "emocionó" al ver el festejo de gol de Maximiliano Araújo en el empate ante Cabo Verde. "No me lo esperaba. Con Maxi tengo una grandísima relación desde hace tiempo, él siempre me demostró la idolatría esa que tiene. Pero la verdad cuando lo vi me emocionó mucho, se lo hice saber después porque eso demuestra lo gran persona que es, el gran gesto y el gran cariño que tiene este grupo hacia mí", expresó el delantero.

En la última pregunta le consultaron cómo analizaba la actuación de Bielsa "como hincha". Suárez destacó que el DT argentino "tiene bastante experiencia para saber qué decisiones está tomando" y remarcó que "si él las tomó en su momento es porque para él pensaba que eran acertadas". "Las decisiones están para tomarlas y asumir las consecuencias que se tomen a la hora que se decide. Con el diario del lunes, es fácil criticar porque es lo que más vende", sentenció.

"Me emocionó el festejo de MAXI ARAUJO"



La palabra de LUIS SUÁREZ en #QuedóPicando.



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Luis Suárez elogió a Messi tras convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales y habló de Neymar

El atacante de 39 años tuvo tiempo para hablar de Lionel Messi, que horas antes de la conferencia se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario con 18 tantos, tras anotar por duplicado ante Austria.

"Las palabras sobran para definirlo por lo que es como jugador. Como espectador del fútbol me encanta y es un placer verlo jugar, verlo feliz, verlo que disfruta del Mundial, de su selección, que esté rodeado de gente que lo apoya. Para mí, que soy amigo de él, es espectacular", expresó.

También habló sobre Neymar, otro de sus amigos, que estará a la orden de la selección brasileña por primera vez en este Mundial el miércoles ante Escocia.

"Primero como se lo dije cuando lo convocaron, verlo feliz a un jugador que todo su país le tiene el cariño que le tiene, la felicidad que hubo en todo Brasil, fue una demostración de la unión que hubo entre los jugadores, cuerpo técnico, la selección misma y la hinchada de Brasil", explicó primero, y luego marcó que "ahora lo que toca es que esté dentro de la cancha, verlo feliz, verlo jugando y obviamente que ayude a su país que es lo que más él quiere".