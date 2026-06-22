Noruega y Senegal se enfrentan en el marco de la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026, en donde el equipo nórdico buscará sellar su pase a la siguiente ronda con un triunfo, mientras que el cuadro africano intentará sumar su primera victoria. El duelo comenzará a las 21:00 horas.
Noruega vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: continúa la acción en el grupo I y Erling Haaland quiere seguir en racha goleadora
Seguí EN VIVO el encuentro entre Noruega y Senegal por la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026