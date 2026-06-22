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Noruega vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: continúa la acción en el grupo I y Erling Haaland quiere seguir en racha goleadora

Seguí EN VIVO el encuentro entre Noruega y Senegal por la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026

22 de junio 2026 - 20:52hs
Pape Gueye y Erling Haaland

Pape Gueye y Erling Haaland

Foto: Charly Triballeau/AFP
Kalidou Koulibaly y Erling Haaland

Kalidou Koulibaly y Erling Haaland

Foto by Timothy A. Clary/AFP

EN VIVO

Noruega y Senegal se enfrentan en el marco de la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026, en donde el equipo nórdico buscará sellar su pase a la siguiente ronda con un triunfo, mientras que el cuadro africano intentará sumar su primera victoria. El duelo comenzará a las 21:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Noruega vs Senegal en vivo

Las posiciones del grupo I del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026

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