FIFA le prohibió a Francia llevar brazalete negro ante Noruega en el Mundial 2026 por la muerte de la madre de su técnico, Didier Deschamps

La selección de Francia clasificó en primer lugar del Grupo I del Mundial 2026 tras el encuentro ante Noruega disputado este viernes, y no contó con su entrenador, Didier Deschamps, en el cierre de su participación en la fase, debido a que el entrenador tomó la decisión de abandonar a la delegación por unos días y regresar a su país a causa del reciente fallecimiento de su madre.

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En su ausencia, los integrantes del seleccionado galo tenían pensado realizar un homenaje portando cada jugador un brazalete negra en señal de luto, algo que les fue negado por FIFA más allá de confirmar que sí se realizará un minuto de silencio antes de comenzar el encuentro por dicha situación y por lo que acontece en Venezuela tras la catástrofe del terremoto del pasado miércoles.

La FIFA dijo que no "Todo el cuerpo técnico y los jugadores estamos pensando en Didier y su familia. Está muy afectado por lo que le está sucediendo… Intentaré que esta difícil situación sea lo más normal posible", dijo el asistente de Deschamps, Guy Stephan, quien dirigió al equipo este viernes, en la conferencia de prensa previa al encuentro ante Noruega.

El portal RMC Sport de Francia fue el que confirmó que FIFA había rechazado el pedido del seleccionado francés para utilizar esos brazaletes en señal de luto por su entrenador.