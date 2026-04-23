Gabriel Oddone adelantó que "seguramente" el precio de los combustibles vuelva a aumentar en mayo

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , adelantó este jueves que “ seguramente ” aumentará el precio los combustibles en mayo ya que los precios internacionales "siguen estando por encima".

Según dijo el secretario de Estado a Telemundo (Canal 12) afuera de Torre Ejecutiva, desde el gobierno "estamos trabajando en eso porque el precio del combustible sigue estando por encima de los niveles que teníamos hace unos meses ".

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El 1° de abril entró en vigencia un aumento de 7% en los combustibles , en un contexto de subas internacionales, con ajustes por debajo de lo que indicaba el Precio de Paridad de Importación (PPI) . El supergás subió a $ 94,65 por kilo y la garrafa de 13 kilos pasó a costar $ 1.230,45, aunque los beneficiarios del Mides continúan accediendo a un descuento del 50%.

El gobierno absorbió parte del incremento para amortiguar el impacto, lo que amplió el subsidio y mantuvo los precios por debajo de los niveles que surgirían de aplicar plenamente el PPI, que hubiera implicado subas significativamente mayores en nafta, gasoil y supergás.

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La reunión para definir

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo este miércoles en rueda de prensa que el gobierno definirá en los próximos días el precio de los combustibles para mayo, tras una reunión prevista con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Lo vamos a ver la semana que viene”, afirmó la jerarca, al tiempo que recordó que la Ursea se encuentra dentro del plazo para “comunicar el precio de importación a nivel internacional”.

Cardona explicó que la decisión se tomará en base a informes técnicos elaborados por el MIEM, el MEF, la Ursea y Ancap, que analizan la evolución del petróleo a nivel global, así como la disponibilidad y los precios en la región y el mundo. En ese sentido, señaló que las autoridades buscan definir “qué decisión” adoptar en Uruguay considerando ese contexto.

La ministra remarcó que el gobierno viene monitoreando la situación y destacó que se priorizó “cuidar el consumo nacional” frente al aumento del crudo por el conflicto en Medio Oriente. También mencionó como ejemplo la fijación del gasoil marítimo en el tope del 7%, pese a que “no fuera una obligación para el Estado”.

Sobre el último ajuste de los combustibles, que alcanzó el 7%, Cardona sostuvo que “se pierde la noción” del impacto que tuvo para el país haber limitado la suba a ese nivel, cuando en otros países de la región fue mayor. “Estamos haciendo un esfuerzo importante como país para no trasladar en el precio a la población lo que fueron los cambios, como subió en Argentina y Brasil”, afirmó.

No obstante, advirtió que esa decisión colocó a Uruguay en una “situación de vulnerabilidad”, debido al aumento de vehículos de carga provenientes de países vecinos que ingresan a abastecerse en el país porque el gasoil está “mucho más barato”. En ese marco, concluyó: “Tenemos que hacer un equilibrio con cuidar el bolsillo de la gente”.