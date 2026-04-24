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Ojeda se reunió con Orsi por el caso Moisés y defendió posibilidad de indultar: "En ningún caso viola" la separación de poderes

"Le pregunté al presidente: a partir de que recibió a la familia de Moisés ¿cuántas otras familias le pidieron reuniones para pedirle lo mismo? ¿Sabe lo que me dijo? Ninguna", señaló el colorado

24 de abril de 2026 14:23 hs
Yamandú Orsi y Andrés Ojeda. Archivo

Yamandú Orsi y Andrés Ojeda. Archivo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este viernes en Torre Ejecutiva al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, para analizar la situación referida a Moisés Martínez, para quien el senador y otros dos legisladores pidieron analizar la posibilidad de aplicar un indulto.

El numeral 14 de dicho artículo establece que la Asamblea General podrá "conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes".

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La iniciativa despertó críticas en el sistema político, como por parte del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, o el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Mieres, por ejemplo, consideró que el Parlamento no se debería meter en los asuntos de la Justicia.

A la salida de la reunión con Orsi, Ojeda defendió la iniciativa y aseguró que no viola la separación de poderes, dado que es algo establecido en la Constitución y existen otros episodios previstos que operan de forma similar.

"Esto en ningún caso viola la separación de poderes. Porque en cualquier democracia del mundo que tiene tres poderes, de Montesquie para acá, tiene un sistema de contrapesos previsto en todas las Constituciones del mundo. Si el presidente de la República veta una ley del Parlamento, ¿alguno de ustedes se horroriza? ¿Es el Poder Ejecutivo interviniendo en el Poder Legislativo? Sí. Y el indulto también, es exactamente lo mismo", ejemplificó.

Y agregó que se trata de un instrumento "previsto para la corrección de situaciones judiciales que el Parlamento entienda corregir", por lo que se reclama "una mayoría especialísima".

Por otra parte, el secretario general colorado dijo entender "toda la discusión que pueda existir", pero insistió en que "no tiene que ver con la separación de poderes".

"Lo primero que le pregunté al presidente es: ¿a partir de que recibió a la familia de Moisés cuántas otras familias le pidieron reuniones por casos parecidos para pedirle lo mismo? ¿Sabe lo que me dijo? Ninguna", señaló.

Esto último se debe a que el presidente también recibió a la familia de Martínez la semana pasada. A la salida de esa reunión, su hermana, Sara Martínez, fue consultada sobre la iniciativa parlamentaria de estudiar un posible indulto.

La joven consideró que aún no es tiempo de considerar un indulto, dado que la condena de su hermano aún no está firme.

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