El gobierno de Yamandú Orsi presentará este jueves el nuevo plan nacional de seguridad pública

Al término del Consejo de Ministros de este jueves, el gobierno de Yamandú Orsi presentará de manera oficial el nuevo plan de seguridad pública que se extenderá hasta el 2035.

El anuncio se realizará en la chacra Elías Regules , sede de la sociedad criolla, en la Avenida Bolivia 2455, sobre el Parque Rivera .

Allí tendrá lugar desde las 10:00 horas un nuevo Consejo de Ministros en el marco de las actividades del Mes de la Tradición y gracias a una invitación hecha por el presidente de la sociedad criolla .

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Finalizado este encuentro, está previsto que tenga lugar una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, se realizará la presentación del plan de seguridad .

El pasado martes, el ministro del Interior, Carlos Negro, le presentó a los jefes de Policía de todo el país el nuevo plan y aseguró que este representará una "nueva forma de hacer seguridad en el país".

Según el jerarca ministerial, el proyecto apostará por un "diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el actual periodo de gobierno".

"Más allá de las medidas concretas, lo que nos interesa es anunciar el plan como documento, como estrategia y como cuerpo de planificación de seguridad pública para los siguientes años", destacó Negro en ese entonces.

El ministro subrayó que el plan "ya está operativo" desde el 1° de marzo en "sus líneas estratégicas principales", afirmó que irá "incrementándose" a lo largo del tiempo y reiteró que "habrá una planificación a mediano y largo plazo" con este.