Cuádruple homicidio de 2024 en barrio Maracaná: Interior confirmó detención de dos jóvenes que estaban requeridos por el caso

El Ministerio del Interior informó en las últimas horas la detención de dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio de 2024 en el barrio Maracaná .

Los detenidos son Anderson Axel Vidal Suárez , de 19 años, y José Ezequiel González Muller , de 20 años.

Por este caso, hay dos hombres ya imputados y un tercero que fue condenado a tres años de prisión tras oficiar de "apoyo" en el hecho, según informó días atrás El País.

Cuádruple homicidio en Maracaná: imputaron a un hombre por planearlo por WhatsApp desde la cárcel

El cuádruple homicidio tuvo lugar el 30 de mayo de 2024 en el barrio Maracaná, en las calles El Ombú y Calle de la Vía .

De acuerdo a lo informado en su día por El Observador, un grupo de delincuentes realizó varios disparos de arma de fuego contra una vivienda, causándole la muerte a un hombre de 40 años (poseedor de un antecedente penal por rapiña), un joven de 18 años, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

En la vivienda, los oficiales policiales constataron la existencia de un total de 130 disparos.

En su momento se indicó que los asesinatos se dieron en el marco de un enfrentamiento entre bandas vinculadas al comercio de drogas de la zona, algo que la Fiscalía confirmó.