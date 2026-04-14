Ojeda se comunicó con Orsi y votará afirmativamente viaje del mandatario a España ante la confirmación de que no asistirá a Movilización Progresista Global

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda , anunció este martes que votará afirmativamente el pedido de autorización del presidente Yamandú Orsi para salir del país rumbo a España para asistir al encuentro de Democracia Siempre .

Según explicó en su cuenta de X, decidió dar lugar al pedido luego de que el presidente anunciara que no asistiría a la Movilización Progresista Global (GBM), que planea reunir a varios presidentes "progresistas" .

"Ante la confirmación de que no asistirá al GBM, le hice saber que valoramos su decisión de no ir y, sin perjuicio de entender que no es momento para reunirse con Pedro Sánchez, votaremos la autorización para su salida del país ", escribió.

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Semanas atrás, el presidente de España, Pedro Sánchez, le había enviado a Orsi y a otros dirigentes progresistas como Gustavo Petro o Lula Da Silva una invitación para asistir a un foro que busca alinear las fuerzas entre los líderes de izquierda .

Me comuniqué con el Presidente @OrsiYamandu ante la confirmación de que NO asistirá a la Movilización Progresista Global, le hice saber que valoramos su decisión de NO ir y, sin perjuicio de entender que no es momento para reunirse con Pedro Sánchez, votaremos la autorización… https://t.co/LWPcSUIdDm

Esta cita había despertado fuertes críticas en la oposición con varios dirigentes, entre el mismo Ojeda, que cuestionaban la posible participación del presidente.

En este contexto y en rueda de prensa, Orsi anunció que no concurriría "al encuentro de líderes progresistas" en el que participarán referentes partidarios de Europa y que estaría exclusivamente en el ámbito de "Democracia Siempre", que se reúne por tercera vez desde la primera cumbre en Santiago de Chile con Gabriel Boric –ahora expresidente–, Petro, Lula y Sánchez.

Durante esta jornada está previsto que Presidencia envíe al Senado la solicitud de autorización para asistir al evento que se desarrollará el 21, 22 y 23 de abril en Barcelona, según confirmaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva.