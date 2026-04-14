Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  20°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / SENADO

Ojeda se comunicó con Orsi y votará afirmativamente viaje del mandatario a España ante la confirmación de que no asistirá a Movilización Progresista Global

Según explicó en su cuenta de X, decidió dar lugar al pedido tras que el presidente anunciara que no asistiría a la Movilización Progresista Global (GBM)

14 de abril de 2026 10:44 hs
Yamandú Orsi y Andrés Ojeda

Yamandú Orsi y Andrés Ojeda

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, anunció este martes que votará afirmativamente el pedido de autorización del presidente Yamandú Orsi para salir del país rumbo a España para asistir al encuentro de Democracia Siempre.

Según explicó en su cuenta de X, decidió dar lugar al pedido luego de que el presidente anunciara que no asistiría a la Movilización Progresista Global (GBM), que planea reunir a varios presidentes "progresistas".

"Ante la confirmación de que no asistirá al GBM, le hice saber que valoramos su decisión de no ir y, sin perjuicio de entender que no es momento para reunirse con Pedro Sánchez, votaremos la autorización para su salida del país", escribió.

Más noticias

Situación de calle: Orsi reconoció que lo que se viene haciendo "no termina de resolver el problema" y que medidas apuntan a lo "estructural"

Orsi homologó tribunal de ética de la Armada que recomendó no dar de baja a oficial implicado en desaparición de 57 toneladas de carne

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/2044034912773394895?s=20&partner=&hide_thread=false

Semanas atrás, el presidente de España, Pedro Sánchez, le había enviado a Orsi y a otros dirigentes progresistas como Gustavo Petro o Lula Da Silva una invitación para asistir a un foro que busca alinear las fuerzas entre los líderes de izquierda.

Esta cita había despertado fuertes críticas en la oposición con varios dirigentes, entre el mismo Ojeda, que cuestionaban la posible participación del presidente.

En este contexto y en rueda de prensa, Orsi anunció que no concurriría "al encuentro de líderes progresistas" en el que participarán referentes partidarios de Europa y que estaría exclusivamente en el ámbito de "Democracia Siempre", que se reúne por tercera vez desde la primera cumbre en Santiago de Chile con Gabriel Boric –ahora expresidente–, Petro, Lula y Sánchez.

Durante esta jornada está previsto que Presidencia envíe al Senado la solicitud de autorización para asistir al evento que se desarrollará el 21, 22 y 23 de abril en Barcelona, según confirmaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva.

Las más leídas

"Vamos bien": la primera foto de Rafa Villanueva tras su paso por el CTI y a cuatro meses de su internación

Un joven de 24 años murió tras caer desde el mirador de la Intendencia de Montevideo

El nuevo destino uruguayo que pasó a estar en el mapa de los inversores de real estate premium

Peñarol 0-2 Liverpool por el Torneo Apertura: enorme victoria del negriazul que jugó más de 60' con un hombre de menos

Temas

Andrés Ojeda Yamandú Orsi democracia partido Colorado

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos