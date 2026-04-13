Presidencia enviará este martes al Senado pedido de autorización para que Orsi asista a cumbre de presidentes progresistas en Barcelona

Presidencia enviará este martes al Senado la solicitud de autorización para que Yamandú Orsi asista a la "Movilización Progresista Global" convocada por el mandatario español Pedro Sánchez para el 18 de abril en Barcelona, según confirmaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva.

El envío de la venia previsto para el martes coincide con la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. El senador colorado Andrés Ojeda anunció que no votará la solicitud, aunque el Frente Amplio tiene los votos suficientes para aprobarla.

Tal como informó El Observador el pasado 13 de marzo, Orsi tiene decidido viajar a esa cumbre desde el último encuentro del foro "En defensa de la democracia" que tuvo lugar en setiembre del año pasado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU, al margen de la que también tuvo lugar un homenaje al fallecido José Mujica que había propuesto Orsi en Chile a los presidentes progresistas.

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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la semana pasada que es "natural que los presidentes tengan relación con otros jefes de Estado" y aseguró que "no va a participar de un evento político-partidario sino de una cumbre donde el tema central es la democracia".

Entre los que ya confirmaron su presencia se encuentran el mandatario de Brasil, Lula Da Silva, el de Colombia, Gustavo Petro, la de México, Claudia Sheinbaum y el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley y el titular del Consejo Europeo, António Costa.

Consultado al respecto por la prensa este lunes en Treinta y Tres, el presidente Orsi sostuvo que no concurrirá "al encuentro de líderes progresistas" en el que participarán referentes partidarios de Europa, sino que estará exclusivamente en el ámbito de "Democracia Siempre" que se reúne por tercera vez desde la primera cumbre en Santiago de Chile con Gabriel Boric –ahora expresidente–, Petro, Lula y Sánchez

"El Presidente de la República no puede participar de actos de carácter político, aun cuando se pretendan presentar como instancias internacionales. La Constitución de la República lo prohíbe expresamente en su artículo 77 numeral 5 por tratarse del Jefe de Estado. Si lo hace, estará violentando directamente la Constitución", había acusado el diputado colorado Felipe Schipani.