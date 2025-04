La buena noticia para Marcelo Bielsa con uno de los jugadores de la selección uruguaya que marcó su primer gol en Europa; mirá el video

El primer gol del internacional uruguayo en el fútbol español llega en el undécimo partido de Viñas en dicho certamen, en una temporada en el Real Oviedo marcada por varias lesiones musculares que le han impedido participar con regularidad.

Viñas aterrizó en Oviedo a principios de temporada y no debutó en el fútbol español hasta noviembre, ya que antes se estaba recuperando de su lesión en el tendón de Aquiles de la que fue operado en mayo de 2024.

El seleccionador Marcelo Bielsa convocó al delantero en el último parate internacional de marzo y el atacante oviedista jugó unos minutos ante Argentina y fue titular frente a Bolivia.

A las órdenes de Veljko Paunovic, que ya ha dirigido tres partidos en Real Oviedo, Federico Viñas fue titular en el primer partido del técnico serbio y entró desde el banco de suplentes en los siguientes dos partidos.

Uruguay's defender #03 Sebastián Cáceres and Bolivia's defender #04 Luis Haquin jump to head the ball past Uruguay's forward #21 Federico Vinas during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Muni

Sebastián Cáceres de Uruguay ante Luis Haquin de Bolivia por Eliminatorias

FOTO: AFP