Se rompió algo en la selección uruguaya y Marcelo Bielsa lo sabe

Hay un dato que rompe los ojos y que, en cualquier circunstancia, hubiera comenzado a generar una enorme inquietud y preocupación: esta selección de Uruguay, integrada por tantas figuras y dirigida por Bielsa, ganó un partido de los últimos 10 que disputó. Sí, ¡solo uno de los últimos 10! El triunfo frente a Colombia, con gol de Ugarte en la hora en noviembre pasado en el Estadio Centenario es la única victoria que celebró Bielsa en los últimos nueve meses.

¿Te parece razonable para un equipo con la calidad de futbolistas de esta selección?

Mirá este detalle de los partidos que Uruguay jugó entre julio 2024 y el pasado viernes:

Los partidos que figuran con asterisco se definieron por penales.

Pero hay más: en siete de los últimos 10 partidos, Uruguay no convirtió goles.

Mirá este otro detalle, que exponen aún más la crisis.

En los últimos 10 partidos, Uruguay sufrió dos largas rachas sin convertir goles, impropio para cualquier equipo de Bielsa:

1) 212 minutos que transcurrieron entre el gol de Mathías Olivera a los 66’ ante EEUU por Copa América (1° de julio de 2024), en la fase de grupos de la Copa América, el cero ante Brasil, el cero con Colombia y el gol que Rodrigo Bentancur a los 8’ con Canadá.

2) 416 minutos que Uruguay acumuló sin goles entre el gol de Luis Suárez, el último que anotó con la selección ante Canadá a los 90+2, cero a Paraguay, cero a Venezuela, cero a Perú y cero a Ecuador, hasta los 56’ del partido con Colombia, cuando Davinson Sánchez convirtió en su propio arco.

¿Sabías que si Darwin Núñez no convierte hoy en Bolivia, festejará un año sin goles con la celeste?

¿A vos te parece que un equipo de Bielsa puede estar cuatro partidos y medio sin convertir goles? No, ¿verdad? Pero eso está ocurriendo y son aún más evidentes esos números cuando se compara el primer año de Bielsa en Uruguay con el segundo.

Mirá estos números:

¿Sabías que entre junio 2023-junio 2024 Bielsa dirigió 14 partidos en Uruguay, ganó 10, empató 2 y perdió 2, anotó 34 goles y recibió 10?

¿Sabías que entre julio 2024-marzo 2025 el mismo Bielsa y en la misma selección uruguaya dirigió 10 partidos, ganó 1, perdió 3, empató 6, anotó 6 goles y recibió 8?

