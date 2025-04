Jorge Giordano en conferencia: qué pasó con Nicolás De la Cruz, los objetivos no logrados en sub 17 y sub 20 y la injerencia de Marcelo Bielsa en las selecciones uruguayas juveniles

Giordano señaló que para ampliar la muestra se han realizado algunas iniciativas. Una de ellas fue ir a los centros de formación de la Organización del fútbol del Interior (OFI). “Lamentablemente fuimos recibidos por 12 intendencias, lo único que le pedíamos era la infraestructura, porque AUF y OFI se hacían cargo del resto, y no tuvimos el éxito deseado”.

También señaló que en OFI, "la principal fuente de donde provienen los jugadores", hay diferencias en las edades con las que se juegan en Conmebol, lo que es "un problema" que tienen que resolver.

Jorge Giordano en conferencia de prensa Jorge Giordano en conferencia de prensa AUF TV

Otro punto en el que han trabajado es el análisis de las competencias juveniles. “En un porcentaje importante quedan resueltas algunas en el primer tiempo, otras en el promedio del partido, y muy pocas se resuelven competitivamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando un quipo gana muy fácil, no forma, y cuando pierde muy fácil, tampoco. Tenemos que tatar de equilibrar eso y se está trabajando en distintos diseños de torneo para eso”.

“También necesitamos un gran torneo nacional para tratar de darles posibilidades a todos los chicos que no han venido al fútbol profesional”, comentó.

“Tenemos que tratar de encontrar más futbolistas para la formación”, explicó.

El director de selecciones también contó cómo es un día de trabajo en el Complejo Celeste u dijo que tienen “el mismo programa de sostén para todas las selecciones nacionales de juveniles”.

Además, señaló que cada selección realiza entre 15 y 20 partidos internacionales para prepararse para un torneo. “La última sub 20 tuvo 21 partidos internacionales”, dijo sobre la selección de Fabián coito que disputó el reciente Sudamericano y no logró la clasificación al Mundial. “Tratamos de ajustar la preparación y de tener éxito, que evidentemente en el último tramo no la tuvimos. Pero también esta preparación la tuvo la sub 20 campeona del mundo”.

Sobre la competencia, dijo que la que “genera la selección pro lo general es superior a la de formativas”. “Con una excepción, cuando el jugador juega en Primera. Pero en las últimas selecciones no son muchos los casos de jugadores que juegan en Primera”.

El análisis de la sub 17 y la sub 20 tras no clasificar a los mundiales

“En los últimos dos torneos nosotros no logramos los objetivos”, dijo Giordano. “Hay que analizar muy bien la competencia”, agregó. “Anoche, preparando esta conferencia, revisamos los partidos, por ejemplo, de la sub 17, y fue dominante en todo el torneo y no pudo ir al Mundial. Si vieron los partidos, en el único momento que no dominó fue contra ecuador, en 20 minutos. Pero para confirmar que es un equipo dominante, debe concretarlo con el gol o tratar de que cuando le lleguen no le convierto. Entonces, el análisis nuestro es mucho más profundo que el resultado”, señaló.

Mencionó también que hay generaciones que se destacan más y menos. “Recuerdo que la 2005 no logró la clasificación pero fue el sostén de un proceso de selección muy importante. Obviamente que todos queremos ganar, pero la idea es formar jugadores para la selección uruguaya principal”, comentó.

Sobre el análisis realizado tras los torneos, dijo que se tienen en cuenta mucho aspectos: “Cómo fue el comportamiento, cómo manejó el entrenador los partidos, que sistema usó, cuáles fueron las variantes, qué dio resultados, qué no dio resultados (…) Para nosotros hubo cosas que fueron válidas en el torneo”.

Jorge Giordano en conferencia de prensa Jorge Giordano en conferencia de prensa AUF

Las versiones sobre si Giordano elige entrenadores de juveniles por su cuenta y si Carlos Manta será ahora quien lo controle tras los malos resultados en sub 17 y sub 20

"Te voy a responder muy claramente. Yo en la AUF desempeño las funciones para las que me contrataron. Y esas funciones tienen muchísimos filtros y muchísimas aprobaciones. Para ponerlo en blanco y negó. Ninguna decisión que yo tome se ejecuta sin pasar por el Ejecutivo. Entonces, no comparto esa apreciación. Y te pongo un ejemplo. Nosotros hemos recibido propuestas del Ejecutivo y la hemos aceptado, con respeto. Y hemos propuesto cosas al Ejecutivo y se nos ha explicado por qué no, como por ejemplo el estado del Estadio Centenario. Nosotros preveíamos que podía suceder eso, quisimos que no se jugara un mes antes, el Ejecutivo nos explicó por qué tenía que fijar los partidos ahí, y lo entendimos. Cuando una persona tiene tanto filtro, no creo, que, no recuerdo el termino que usaste, pero creo que fue que está relacionado con que tomó decisiones sin que fueran consultadas (…) Eso no es así. En todas las reuniones que tenemos con entrenadores participa el presidente del Consejo Juvenil y miembros del Ejecutivo. También es mi función desde el punto de vista técnico aportar qué persona o entrenador consideramos que puede ser entrenador de selecciones. Pero como dije, tengo muchísimos filtros, no es una decisión mía”.

¿Por qué si el contexto internacional no ha cambiado, Uruguay fue campeón en juveniles y ahora no?

“Las generaciones son importantes. Hay caso de éxitos que se pueden repetir y después no se repiten. Los últimos 8 campeones mundiales sub 20, al volver a los sudamericanos o competencias europeas, tampoco fueron a los mundiales”, señaló. “Hace dos años tuvimos un gran caso de éxito, que yo dije que me preocupaba mucho que puede ser que nos conformemos, porque yo tengo claro que en la formación tenemos problemas. Porque qué sucede: cuando un futbolista es convocado a la selección uruguaya, inmediatamente el club lo sube al plantel principal porque eso genera patrimonio, en eso estamos todos de acuerdo. Ahí la competencia de ese futbolista se puede alterar, puede ser parte de un platel principal y no competir o competir en otra categoría. Ese proceso de formación se empieza a distorsionar. Por eso es muy difícil de hablar de este tema porque la formación es de la selección y del club (...) No hay una solución perfecta para trabajar con los futbolistas de forma compartida”, señaló.

“Nosotros a los futbolistas que están en Primera no los traemos porque la competencia esa es la mejor. Pero después surgió la Copa AUF Uruguay y con toda razón los clubes quieren ver a sus futbolistas en la copa y tenemos que ver qué futbolistas nos dan. No es tan fácil y tan lineal el análisis de los que es la formación en el fútbol uruguayo”, indicó.

¿Qué pasó con Nicolás De la Cruz tras el partido con Argentina y si eso le trajo consecuencias al jugador que quedó desafectado para Bolivia?

“Fue simplemente un reclamo y una respuesta. Pero un reclamo de un futbolista de Uruguay, de Argentina y que después eso se amplió a sanciones que tuvieron algunos equipos por el estado del campo de juego del Estadio. Eso es una realidad. Lo que sucedió fue eso, un reclamo o una pregunta, y una respuesta con la explicación de lo que habíamos hecho nosotros y lo que sucedió. Lo que a mí nadie me consultó qué había sucedido. Y como dije anteriormente, nosotros establecimos una regla que se respondemos absolutamente todo lo que es formal e informal. Y creo que todos los que están presentes acá lo pueden asegurar. Y a mí nadie me consultó. Siempre hubiese sido esta mi respuesta: un futbolista que reclama porque el estado del campo de juego no era ideal al cual se le da una explicación".

Uruguay Argentina eliminatorias 2026/Nicolás De La Cruz Foto: Leonardo Carreño

"Y rotundamente no. No tiene nada que ver que haya participado de ir o no a Bolivia esa situación, absolutamente nada que ver”, señaló.

¿Cómo se define el nuevo entrenador de Sub 20? ¿Marcelo Bielsa se mete en esos temas?

“Hoy la selección, categoría 2007, ya está entrenado con la conducción de Diego Pérez y la asistencia de Ignacio González, eso es lo que estamos desarrollando. Hay un tiempo bastante lago para la próxima competencia”, expresó.

Uruguay Sub 20 GELP, amistoso preparación para el sudamericano sub 20 Venezuela 2025. Diego Pérez. Diego Pérez, asistente técnico en la selección sub 20 de Uruguay Foto: Leonardo Carreño

“Bielsa no tiene injerencia en juveniles. Sí debo decir que desde el Sudamericano que dirigió Broli nosotros vemos y analizamos todos los partidos de los torneos de juveniles y ante los requerimientos de los entrenadores de alguna consulta, siempre la han tenido, si el entrenador la necesita o la requiere, pero los entrenadores de las selecciones uruguayas tienen total independencia. Pero sí (Bielsa) sigue todo el proceso y lo analiza, y cuando su opinión es requerida con mucho gusto la da, sin invadir y que el entrenador pierda la independencia”, comentó.

Marcelo Bielsa y Paolo Calione Marcelo Bielsa y Paolo Calione Foto: @Uruguay

¿Hay un exceso de modelo europeo en la formación de jugadores que le quita la esencia uruguaya a los juveniles?

Creo que en el año 2025, y yo escucho a ustedes de que competimos en los últimos torneos y los equipos no tenían intensidad, o la critica a la liga local de que no tiene intensidad, ¿es así lo que dicen? Yo creo que hoy eso es indivisible. Si un futbolista no tiene buena condición, partiendo que la técnica es el inicio… Yo no puedo dividir a un futbolista. Creo que la pregunta del modelo europeo apunta a la robustez o la fortaleza. Yo no lo puedo dividir. Si no desarrollás ciertos valores es muy difícil competir. Pero hay una muestra clara de que a nosotros nos interesa los futbolistas que juegan bien y te lo puedo reflejar con un dato totalmente comprobable: esta selección sub 17 tiene 12 jugadores de menos de 1,75. Entonces, no comparto eso, con respeto, porque nosotros nos enfocamos a formar futbolistas con una identidad, tratamos de que jueguen bien y tengan la identidad del fútbol uruguayo. Ahora, si me decís que para competir internacionalmente no necesitas de cierta preparación, creo que no es, porque si ven los partidos de cerca habrán visto la velocidad y la fuerza que tiene los futbolistas. También Hay un dato que yo no les comenté, es que en la región hay un crecimiento marcado de Colombia y Ecuador, desarrollando futbolistas que tienen robustez y velocidad, y tenemos que competir con ellos pero sin dejar de lado nuestra esencia. No hay una formación europea, hay una formación pensada para el fútbol uruguayo”.

¿Afectó el cambio de paradigma en el proceso, acostumbrados de una línea de trabajo que iba de la mayor a lo más chicos, y ahora eso cambió? ¿Sería saludable bajar una línea más uniforme?

“Es una visión muy respetable y obviamente que puede ser así. Como estructura hemos deicidio que las selecciones juveniles funcionan con esa línea de trabajo, todas las selecciones juveniles tienen la misma preparación el mismo sostén, y tenemos una selección mayor que funciona distinto porque evidentemente no tienen los jugadores, que vienen a la fecha. Yo no diría que hay un distanciamiento, sino que lo asocio a que cuando al entrenador de la selección mayor se le requiere opinión, siempre está dispuesto”.

¿Se pudo hacer un esfuerzo mayor para mantener a Marcelo Broli?

"Eso es un tema que a mí me excede. Nosotros queríamos que Broli siguiera. Si yo decidiera estas cosas, imagínense que Broli hubiese seguido. Eso es una comprobación de todos los filtros que tengo yo a la hora de tomar decisiones".

000-33hp6t8-jpg..webp Marcelo Broli, ex director técnico de la selección uruguaya sub 20 Foto: AFP

¿Se van a designar entrenadores para las selecciones juveniles cuando se acerquen los torneos?

"Las selecciones están funcionando. La sub 15 no está funcionando por Conmebol no ha tomado decisión y no queremos tomar decisiones de los clubes para entrenar si no hay torneo. Eso indudablemente va a afectar porque la preparación va a ser menor si decide hacer el torneo. La sub 17 está trabajando con Ignacio González y Álvaro Fernández y la sub 18 que va a ser la próxima sub 20 esté trabajando con Diego Pérez, Ignacio González y Álvaro Fernández. Tenemos algunos torneos, entre ellos L’Alcudia, que van a decirnos cosas y ver cómo seguimos hacia adelante. El entrenador va a ser diego Pérez. Ese es el escenario actual de nuestras selecciones”.

Los entrenadores juveniles sin experiencia que trabajan en las selecciones

“Si ustedes ven a los entrenadores juveniles, hay algunos que ingresaron sin ningún tipo de experiencia: el caso de Ignacio González, Álvaro Fernández y Matías Alonso. Una experiencia media fue el caso de Broli y con una trayectoria reconocida la de Fabián Coito. ¿Por qué esta mixtura? Porque para nosotros es una misión tanto formar futbolistas como entrenadores. Tal vez ustedes no se detienen a pensar pero es muy distinto dirigir a una selección que a un club, ya que como primera condición entrenás durante un proceso prolongado y competís al año, y si perdés el primer partido seguramente no clasifiques. El 75 % de los equipos que pierden el primer partido no clasifican a segunda fase. Entonces, no es el mismo tipo de entrenador el de selección que el de club. Entonces, teníamos la obligación de formar entrenadores de selección para que no sucedan esta cosas, de que antes de casos de éxitos que el entrenador se va, como el caso de Broli, nosotros pudimos mantener toda la estructura: a los dos profesores que hoy son los profesores de la selección mayor, al entrenador de arqueros, a los analistas, por esa conformación de cuerpos técnicos que no te desarma la estructura”.