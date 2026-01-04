El inesperado goleador uruguayo a lo largo de todo el mundo que superó a jugadores de renombre en 2025
4 de enero 2026 - 16:46hs
Martín Cauteruccio CRIS BOURONCLE / AFP
El año 2025 se fue y 2026 comenzó con todo en lo que respecta a goleadores uruguayos quienes juegan en diferentes partes del mundo. En lo que respecta a la temporada pasada, el que más goles convirtió, superó a varios futbolistas de renombre mundial. Fue Martín Cauteruccio con Bolívar de La Paz, Bolivia y Sporting Cristal de Perú.
Mauro Arambarri fue quien convirtió el primer tanto uruguayo en este nuevo año y fue para el empate en la hora de Getafe 1-1 de visita ante Rayo Vallecano en LaLiga Española el pasado viernes.
A su vez, en España, Federico Viñas hizo el tanto de Oviedo de Guillermo Almada de visita, que terminó igualando 1-1contra Alavés.
El nivel de Cauteruccio
Según un estudio estadístico realizado por la página Sofascore, especializada justamente en estadísticas de jugadores, Lionel Messi fue el sudamericano que más goles anotó en 2025 con 46 para Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
Dicho estudio coloca a los mejores goleadores del año pasado por país.
En el cuarto lugar aparece el uruguayo Martín Cauteruccio, quien en 2025 defendió a Bolívar y a Sporting Cristal.
El futbolista que surgió en Nacional junto a Luis Suárez, convirtió 29 goles el año pasado y fue además, el uruguayo que más tantos hizo en toda la temporada.
El nivel goleador que mostró el futbolista del conjunto peruano fue letal y sigue manteniendo con sus 38 años.