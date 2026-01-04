Luciano Rodríguez convirtió un golazo para la victoria de su equipo, Neom, en la Saudi Pro League de Arabia Saudita; mirá el video

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez anotó un golazo este domingo en la victoria de su equipo, Neom, por 2-1 sobre Al-Hazem jugando por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El encuentro lo ganaron jugando como visitantes en el Al-Hazm Club Stadium.

El excampeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 con un tanto suyo en la final para vencer 1-0 a Italia en la Copa del Mundo que se disputó en 2023, jugó más retrasado y como extremo por derecha.

El primer tanto del equipo llegó a cargo de la figura de Neom, el francés Alexandre Lacazette cuando iban 59 minutos.

Los visitantes dominaban el encuentro, pero no llegaba el segundo.

Hasta que casi sobre el final, a los 87', llegó un golazo de Luciano Rodríguez, quien aprovechó un mal despeje del arquero rival y le pegó al balón que rebotó en un rival y se metió casi en el ángulo.

Cuando se terminaba el encuentro llegó el descuento rival, por lo que la anotación del ex Liverpool, terminó siendo fundamental para conseguir los tres puntos.

Con este nuevo tanto, el futbolista uruguayo lleva tres en la Saudi Pro League, a los que hay que sumarle una asistencia.