Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Luciano Rodríguez convirtió un golazo para la victoria de su equipo, Neom, en la Saudi Pro League de Arabia Saudita; mirá el video

El goleador uruguayo jugó más retrasado, como extremo derecho y lo hizo muy bien

4 de enero 2026 - 14:51hs

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez anotó un golazo este domingo en la victoria de su equipo, Neom, por 2-1 sobre Al-Hazem jugando por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El encuentro lo ganaron jugando como visitantes en el Al-Hazm Club Stadium.

El excampeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 con un tanto suyo en la final para vencer 1-0 a Italia en la Copa del Mundo que se disputó en 2023, jugó más retrasado y como extremo por derecha.

El golazo de Luciano

El primer tanto del equipo llegó a cargo de la figura de Neom, el francés Alexandre Lacazette cuando iban 59 minutos.

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Los visitantes dominaban el encuentro, pero no llegaba el segundo.

Hasta que casi sobre el final, a los 87', llegó un golazo de Luciano Rodríguez, quien aprovechó un mal despeje del arquero rival y le pegó al balón que rebotó en un rival y se metió casi en el ángulo.

Cuando se terminaba el encuentro llegó el descuento rival, por lo que la anotación del ex Liverpool, terminó siendo fundamental para conseguir los tres puntos.

Con este nuevo tanto, el futbolista uruguayo lleva tres en la Saudi Pro League, a los que hay que sumarle una asistencia.

Temas:

Luciano Rodríguez Neom Arabia Saudita

Seguí leyendo

Las más leídas

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Diego Godín

La AUF confirmó a Diego Godín para el partido de "Leyendas" de Uruguay vs Argentina en Punta del Este

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos