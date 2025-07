El "rey de los hat-tricks": el uruguayo y ex Nacional Martín Cauteruccio fue presentado en su nuevo club tras dejar Sporting Cristal

El uruguayo llega al Bolívar tras jugar desde 2024 en el Sporting Cristal peruano, con el que disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores este año.

Precisamente, los celestes de La Paz y los de Perú se enfrentaron en esa etapa, con una victoria por 3-0 para los bolivianos en la primera jornada y un triunfo en la fecha 4 por 2-1 para los peruanos, con un doblete de Cauteruccio.

El Sporting Cristal acabó último en el grupo G con 4 puntos, despidiéndose de la Libertadores, mientras que el Bolívar se calificó a la liguilla de la Sudamericana tras quedar tercero con 6 unidades.

Sporting Cristal players pose for a team photo during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / AFP