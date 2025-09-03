El proyecto de ley de Prepuesto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi prevé ampliar de forma gradual el bono escolar de $ 2.500, que comenzó a pagarse este año, con el objetivo de cubrir a todos los estudiantes de la educación pública en los próximos años.
Bono escolar de $ 2.500 para alumnos de contextos vulnerables se extenderá gradualmente a todos los escolares
En 2026 el pago del bono comprenderá a unos 171.584 estudiantes con un costo $ 449 millones y en 2028 a unos 305.798 alumnos con $ 799 millones