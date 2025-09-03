Bono escolar de $ 2.500 para alumnos de contextos vulnerables se extenderá gradualmente a todos los escolares

Bono para escolares Foto: Inés Guimaraens

El pago, que inicialmente estaba destinado a los niños de los quintiles 1 y 2 –que pertenecen a familias de menores ingresos– se extenderá progresivamente, alcanzando en 2028 a todos los alumnos de educación inicial y primaria del sector público.

Según la exposición de motivos del Presupuesto, en 2026 la medida se extenderá a estudiantes del quintil 3, en 2027 se extenderá hasta el quintil 4 y finalmente en 2028 al quintil 5.

De esta manera, en 2026 el pago del bono comprenderá a unos 171.584 estudiantes con un costo $ 449 millones, en 2027 a unos 229.922 con $ 600 millones y en 2028 a 305.798 con costo de $ 799 millones.

