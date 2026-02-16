Luis Alberto Carballo volvió al Teatro de Verano, hizo de Dedos y pidió algo sobre Rafael Villanueva

Si bien era algo que el conjunto tenía decidido realizar, la presencia de Luis Alberto Carballo como integrante de Adams en la noche de este domingo 15 en el Teatro de Verano sorprendió a muchos , dado que no había participado en el debut de estos parodistas en la primera rueda del concurso de carnaval.

Adams este año tituló a su espectáculo "Jóvenes por siempre" y en su show hay dos parodias: Merlina y Jóvenes por siempre. Ya actuó en las dos ruedas iniciales y sus componentes e hinchas quedaron pendientes de si accederán a la Liguilla del Carnaval.

Este año compiten cinco conjuntos de parodistas por cuatro lugares y los otros son Momosapiens, Caballeros, Zíngaros y Los Muchachos.

CARNAVAL 2026 CODA, la parodia que Momosapiens puso en la lista de los mejores momentos del carnaval

Carballo, de modo de ejercitar su rol, en la semana previa a la actuación de Adams en la segunda rueda fue parte de los espectáculos brindados en los tablados, confirmaron a El Observador integrantes del elenco.

El comunicador -conductor del programa Algo Contigo en Canal 4-, es el autor de los textos del conjunto y había sido inscripto en tiempo y forma ante la Intendencia de Montevideo, como lo exige el reglamento, por lo cual estaba habilitado para presentarse en el Teatro de Verano.

Carballo bromeó apenas apareció en el escenario sobre esta participación en el Ramón Collazo, conocida en el microclima carnavalero, pero no por todo el público.

Suele suceder en conjuntos de las cinco categorías que haya componentes que, por distintos motivos, no participen en todas las ruedas de la competencia carnavalera, por lo cual es relevante la existencia de componentes adicionales a la cantidad máxima que pueden ser parte de cada espectáculo.

Luis Alberto Carballo: Dedos y personajes históricos

Carballo en la parodia inicial, Merlina, interpretó a "Dedos", uno de los personajes de la serie de Netflix (comienza en el minuto 11 del video que se puede ver más adelante).

En la otra parodia, sobre Jóvenes por Siempre, fue presentando varios personajes que interpretó en otros carnavales, como Figuretti, Mamá Cora y "Cacho" Bochinche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavalxtf/status/2023260038135988456&partner=&hide_thread=false Noche de equipo completo para Adams pic.twitter.com/wDb4EUWevY — Pasiondecarnavaltf (@carnavalxtf) February 16, 2026

El apoyo a Rafael Villanueva

Sobre el final, Carballo generó uno de los momentos más emotivos y aplaudidos de la jornada en el Ramón Collazo del Parque Rodó, cuando instó a la gente a colaborar con su colega de Canal 12, Rafael Villanueva, aún internado en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado.

"No se olviden de los artistas, nunca, ni cuando están las luces encendidas, ni cuando las luces se apagan, ayudemos al Rafa", pidió, notoramiente emocionado.

El dato

Adams, actualmente con la dirección responsable de Hugo Ligrone, ganó el primer premio del concurso de carnaval en los años 1988, 1991, 1994 y 1999. Luego de unos 20 años sin concursar regresó para el carnaval de 2025. Este año en su plantel destacan las performances, además de la de Carballo, de los carnavaleros Mariana Sayas, Walter "Cucuzú" Brilka y Pedro "Cacho" Denis.