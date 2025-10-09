El velatorio de Miguel Ángel Russo: Boca Juniors abre La Bombonera para despedir al entrenador; mirá horarios y detalles

Boca Juniors informó mediante un comunicado que abrirá La Bombonera para velar a Miguel Ángel Russo, entrenador que falleció este miércoles, para que los hinchas y familiares lo puedan despedir por última vez en el estadio de la institución.

A los 69 años, el técnico que logró la sexta Copa Libertadores y última hasta el momento para el Xeneize en su historia murió rodeado de su familia en su domicilio. Su despedida será en el hall principal de la Bombonera, el último lugar que lo cobijó y en el que disfrutó de uno de los grandes amores de su vida.

Los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo El club comunicó que el último adiós será este jueves, de 10 a 22 horas en Brandsen 805, continuando el velatorio el viernes de 10 a 12 horas, para que los fanáticos de Boca y del fútbol argentino que quieran ir a la cancha puedan llegar para despedirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976099855635206442&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.



El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.



Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025 Además, la institución xeneize afirmó que "para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar". El comunicado concluyó: "Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

La muerte de Russo, quien permanecía bajo internación domiciliaria debido a complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas, fue confirmada por Boca Juniors a través de un comunicado: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".