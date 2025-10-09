Dólar
Boca Juniors

El velatorio de Miguel Ángel Russo: Boca Juniors abre La Bombonera para despedir al entrenador; mirá horarios y detalles

Boca Juniors anunció que abrirá las puertas de La Bombonera para velar a Miguel Ángel Russo y despedirse por última vez

9 de octubre 2025 - 9:53hs
Russo

Boca Juniors informó mediante un comunicado que abrirá La Bombonera para velar a Miguel Ángel Russo, entrenador que falleció este miércoles, para que los hinchas y familiares lo puedan despedir por última vez en el estadio de la institución.

A los 69 años, el técnico que logró la sexta Copa Libertadores y última hasta el momento para el Xeneize en su historia murió rodeado de su familia en su domicilio. Su despedida será en el hall principal de la Bombonera, el último lugar que lo cobijó y en el que disfrutó de uno de los grandes amores de su vida.

Los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo

El club comunicó que el último adiós será este jueves, de 10 a 22 horas en Brandsen 805, continuando el velatorio el viernes de 10 a 12 horas, para que los fanáticos de Boca y del fútbol argentino que quieran ir a la cancha puedan llegar para despedirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976099855635206442&partner=&hide_thread=false

Además, la institución xeneize afirmó que "para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar". El comunicado concluyó: "Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

Matías De los Santos y su mensaje para Miguel Ángel Russo
NACIONAL

"Fui un afortunado": el sentido mensaje de un jugador de Nacional para Miguel Ángel Russo, con quien fue campeón en Millonarios; mirá sus palabras para el fallecido DT

los mensajes de despedida a miguel angel russo del futbol sudamericano; mira las publicaciones de clubes y futbolistas
FÚTBOL DE LUTO

Los mensajes de despedida a Miguel Ángel Russo del fútbol sudamericano; mirá las publicaciones de clubes y futbolistas

La muerte de Russo, quien permanecía bajo internación domiciliaria debido a complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas, fue confirmada por Boca Juniors a través de un comunicado: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".

