Los próximos partidos de la selección Uruguaya: Marcelo Bielsa cierra 2025 con dos amistosos ante dos top 16 del ranking FIFA

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa completó la doble fecha FIFA de octubre con triunfos ante República Dominicana el viernes y frente a Uzbekistán este lunes, y volverá a competir en noviembre para cerrar su actividad en el año 2025.

A ocho meses del Mundial de Canadá, EEUU y México, a Bielsa le quedan dos fechas FIFA para terminar de preparar a su plantel para el torneo del próximo año, la noviembre 2025 y la de marzo 2026 . Luego, en junio, tendrá la despedida en el Estadio Centenario y el viaje al Mundial.

La AUF proyecta realizar la preparación del combinado para el Mundial en el Complejo de la AUF y viajar a Norteamérica cinco días antes del inicio del torneo.

Uruguay jugará el sábado 15 ante México en Torreón y el martes 18 frente a Estados Unidos en Tampa .

Desde el lunes 10 de noviembre Bielsa tendrá a los futbolista en México y los devolverá a sus clubes después del partido del día 18.

En noviembre Uruguay enfrentará a dos top 16 del ranking FIFA: México se encuentra en el lugar 14 y EEUU en el 16.

Los triunfos de Uruguay en octubre que suman para el ranking FIFA

En los dos partidos amistosos de octubre, Uruguay le ganó 1-0 a República Dominicana con gol de Ignacio Laquintana.

Este lunes derrotó 2-1 a Uzbekistán con goles de Facundo Torres y de Sanabria.

Con estas victorias Uruguay sumará puntos para el ranking FIFA, en el que actualmente se encuentra en el lugar 15, entre México y EEUU y es la cuarta selección de Conmebol detrás de Argentina (tercera), Brasil (sexta) y Colombia (decimotercera).

Los ocho partidos que la selección uruguaya jugó en 2025

La selección de Bielsa jugó ocho partidos en lo que va del año, seis por Eliminatorias y dos amistosos, ganó cuatro, empató dos y perdió dos: