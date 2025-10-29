La tremenda camiseta que utilizará Liverpool solo una vez por el Torneo Clausura, en honor a la selección uruguaya que jugó en Belvedere por primera vez de celeste

Liverpool presentó las nuevas camisetas celestes que utilizará en su último encuentro como local en el Estadio Belvedere, en honor a lo que fue la primera vez que la selección uruguaya lució esos colores, el 15 de agosto de 1910, en ese mismo escenario, cuando pertenecía a Wanderers.

"Nuestra casa tiene historia. Mucha historia. Acá, la de la mítica camiseta celeste y la selección uruguaya en el estadio Belvedere. Y este fin de semana, el último partido por Torneo Clausura en el Estadio Belvedere, vamos a homenajearla" , escribieron desde el club en sus redes.

Liverpool jugará su último encuentro como local en la Liga AUF Uruguaya y por la fecha 14 del Torneo Clausura este sábado desde la hora 16.30 en el Estadio Belvedere contra Juventud de Las Piedras.

Es historia de nuestro estadio Belvedere. Donde nació el fútbol uruguayo. pic.twitter.com/2e6JzgHjq7

Los modelos de Liverpool

Kevin Amaro y Abel Hernández lucieron las flamantes camisetas celestes que presentó Liverpool en sus redes.

Los negriazules homenajearán a la selección uruguaya que consiguió ganarle 3-1 a Argentina el 15 de agosto de 1910, la primera vez que jugó de celeste y fue por la Copa Lipton que jugaban ambos seleccionados anualmente.

En tanto, el arquero Sebastián Lentinelly mostró la camiseta negra que utilizará el sábado contra Juventud de Las Piedras.

Cabe recordar que Uruguay utilizó esos colores porque pocas semanas antes, el ya desaparecido River Plate FC que tenía una casaca a bastones verticales rojos y blancos, venció al poderoso Alumni de Argentina, un club prácticamente imbatible, que tenía exactamente los mismos colores y diseño de casaca. En ese contexto, River Plate FC jugó de celeste, como casaca de alternativa y luego, la AUF adoptó el celeste en honor al ganador.

Con el paso de los años, luego de que el fútbol fuera el precursor, los distintos deportes en Uruguay utilizan la camiseta celeste.

Por otra parte y como informó este miércoles Referí, Liverpool le pidió a la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que postergara la semifinal ante el ganador del Torneo Clausura (por ahora sería Peñarol) debido a que Kevin Amaro es muy probable que sea citado nuevamente por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya para los encuentros de la doble fecha FIFA de noviembre contra Estados Unidos y México.