Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
bruma
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 12 de setiembre

En general, el clima de este viernes 12 de setiembre se caracterizará por cielos claros y algo nubosos en todo el país, según Inumet

12 de septiembre 2025 - 7:09hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El viernes 12 de setiembre se presenta con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 18°C en Montevideo y zona metropolitana, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). En la mañana, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con la presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este con intensidades de 10 a 20 km/h, aunque en algunos períodos podrán ser variables, con ráfagas de hasta 10 km/h. Durante la tarde y noche, se espera que el clima continúe claro y algo nuboso, con vientos del sureste al noreste de 10 a 30 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 40 km/h.

En el Este, la temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 19°C. La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Además, se prevén heladas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector sur entre 10 a 20 km/h, con ráfagas variables de hasta 10 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla en algunas zonas. Los vientos serán del sur al noreste con intensidades de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

En el Oeste del país, las temperaturas mínimas se ubicarán en 3°C y las máximas en 22°C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas y neblinas. El viento soplará del sector este a 10-20 km/h, con algunos períodos variables. Por la tarde y noche, se espera un clima similar, claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos serán del sector este, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Más noticias
Se espera un día soleado y agradable en Montevideo
CLIMA

Próximo fin de semana tendrá "temperaturas agradables", según Inumet: cómo será el pronóstico para los siguientes días

inumet denuncia presupuesto insuficiente en base a sus prioridades para el periodo 2025-2029
CLIMA

Inumet denuncia presupuesto "insuficiente" en base a sus prioridades para el período 2025-2029

En el Norte, la mínima será de 5°C y la máxima de 22°C. El clima se mantendrá claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde-noche. Los vientos soplarán del sector este entre 10 a 30 km/h, aumentando a 20 a 40 km/h por la tarde y noche, con ráfagas más intensas.

Cómo estará el fin de semana

Meteorología anunció que el fin de semana del 12 al 14 de setiembre tendrá temperaturas agradables. El viernes comenzará con una mañana fresca y neblinas, incluyendo bancos de niebla, y una tarde templada con temperaturas máximas cerca de los 20°C en todo el país. En Montevideo, las temperaturas irán de 7°C a 17°C.

El sábado, se espera un leve aumento de la temperatura y cielos algo nubosos, con vientos del norte en todo el país. En Montevideo, las temperaturas estarán entre 7°C y 18°C.

El domingo continuará el ascenso térmico, con temperaturas de 10°C a 20°C en la capital. Se pronostica cielo nuboso por la noche y baja probabilidad de precipitaciones en el norte del país.

El meteorólogo Nubel Cisneros destacó que el veranillo se extenderá hasta la mitad de la próxima semana, con muy buenas jornadas y un continuo ascenso de las temperaturas hacia el próximo fin de semana.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Claudia Fernández
POLIFONÍA

Claudia Fernández contó la difícil situación que vivió a los 17 años en Tailandia y cómo se salvó: "Era una tristeza tan enorme la que sentía"

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza llamado de atención a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral
JUSTICIA

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza "llamado de atención" a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
CRIMEN EN SORIANO

"No me puedo ir de este mundo sin mis hijos": el audio que mandó Andrés Morosini antes de suicidarse y matar a los dos niños

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos