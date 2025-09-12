Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 12 de setiembre

Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El viernes 12 de setiembre se presenta con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 18°C en Montevideo y zona metropolitana, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). En la mañana, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con la presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este con intensidades de 10 a 20 km/h, aunque en algunos períodos podrán ser variables, con ráfagas de hasta 10 km/h. Durante la tarde y noche, se espera que el clima continúe claro y algo nuboso, con vientos del sureste al noreste de 10 a 30 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 40 km/h.

En el Este, la temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 19°C. La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Además, se prevén heladas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector sur entre 10 a 20 km/h, con ráfagas variables de hasta 10 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla en algunas zonas. Los vientos serán del sur al noreste con intensidades de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

En el Oeste del país, las temperaturas mínimas se ubicarán en 3°C y las máximas en 22°C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas y neblinas. El viento soplará del sector este a 10-20 km/h, con algunos períodos variables. Por la tarde y noche, se espera un clima similar, claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos serán del sector este, con ráfagas de hasta 40 km/h.

En el Norte, la mínima será de 5°C y la máxima de 22°C. El clima se mantendrá claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde-noche. Los vientos soplarán del sector este entre 10 a 30 km/h, aumentando a 20 a 40 km/h por la tarde y noche, con ráfagas más intensas.

Cómo estará el fin de semana Meteorología anunció que el fin de semana del 12 al 14 de setiembre tendrá temperaturas agradables. El viernes comenzará con una mañana fresca y neblinas, incluyendo bancos de niebla, y una tarde templada con temperaturas máximas cerca de los 20°C en todo el país. En Montevideo, las temperaturas irán de 7°C a 17°C. El sábado, se espera un leve aumento de la temperatura y cielos algo nubosos, con vientos del norte en todo el país. En Montevideo, las temperaturas estarán entre 7°C y 18°C. El domingo continuará el ascenso térmico, con temperaturas de 10°C a 20°C en la capital. Se pronostica cielo nuboso por la noche y baja probabilidad de precipitaciones en el norte del país. El meteorólogo Nubel Cisneros destacó que el veranillo se extenderá hasta la mitad de la próxima semana, con muy buenas jornadas y un continuo ascenso de las temperaturas hacia el próximo fin de semana.