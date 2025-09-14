Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Lunes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Policía desmanteló una banda dedicada al tráfico de drogas en Colonia y Soriano: hay nueve condenados

Los implicados fueron capturados en 12 allanamientos realizados en Florencio Sánchez y Cardona en los que también se incautaron drogas, vehículos y dinero

14 de septiembre 2025 - 17:52hs
Policía. (Archivo)

Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La policía desmanteló una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba en Colonia y Soriano, y la justicia condenó a nueve de sus integrantes, según informó la Jefatura de Colonia en un comunicado.

La investigación, llamada "Operación Cefiro", fue encabezada por la Brigada Departamental Antidrogas de la Policía de Colonia, en coordinación con la Jefatura de Soriano y la Fiscalía de Rosario, con el fin de desmantelar "una red dedicada al tráfico y venta de estupefacientes en la región".

Este viernes se realizaron 12 allanamientos, ocho en Florencio Sánchez y cuatro en Cardona, en los que la policía detuvo a ocho hombres y dos mujeres.

Más noticias
Patrulleros de la Policía. (Archivo)
CRIMEN

Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados a balazos y un adolescente de 15 años fue herido de gravedad

tres oficiales de la armada muy comprometidos en el caso de desaparicion de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Las autoridades incautaron dosis pequeñas de marihuana y cocaína, además de un auto, tres motos, cerca de $ 15.000 en efectivo y $ 6.000 en billetes falsos.

De los diez detenidos, uno fue puesto en libertad y los otros nueve fueron condenados a prisión por los delitos de "suministro de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y encubrimiento". Las penas van de los nueve meses a los dos años y diez meses de prisión.

Temas:

policía Drogas Colonia Soriano

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Richard Chengue Morales
FÚTBOL

El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

Julia Paternain de Uruguay celebra su medalla de bronce en maratón en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos