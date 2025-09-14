Policía desmanteló una banda dedicada al tráfico de drogas en Colonia y Soriano: hay nueve condenados

Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

La policía desmanteló una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba en Colonia y Soriano, y la justicia condenó a nueve de sus integrantes, según informó la Jefatura de Colonia en un comunicado.

La investigación, llamada "Operación Cefiro", fue encabezada por la Brigada Departamental Antidrogas de la Policía de Colonia, en coordinación con la Jefatura de Soriano y la Fiscalía de Rosario, con el fin de desmantelar "una red dedicada al tráfico y venta de estupefacientes en la región".

Este viernes se realizaron 12 allanamientos, ocho en Florencio Sánchez y cuatro en Cardona, en los que la policía detuvo a ocho hombres y dos mujeres.

Las autoridades incautaron dosis pequeñas de marihuana y cocaína, además de un auto, tres motos, cerca de $ 15.000 en efectivo y $ 6.000 en billetes falsos.

De los diez detenidos, uno fue puesto en libertad y los otros nueve fueron condenados a prisión por los delitos de "suministro de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y encubrimiento". Las penas van de los nueve meses a los dos años y diez meses de prisión.