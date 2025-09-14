La desesperante situación del arquero de Santos, Gabriel Brazao, quien sufrió un golpe en la cabeza, siguió jugando, se desmayó y se lo llevaron de urgencia al hospital; mirá los videos

El arquero de Santos de Brasil, Gabriel Brazao, recibió un fortísimo golpe en la cabeza este domingo en pleno partido ante Atlético Mineiro por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, pero luego de ser atendido, siguió jugando, y al rato, se desmayó, por lo que tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital.
