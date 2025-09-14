La desesperante situación del arquero de Santos, Gabriel Brazao, quien sufrió un golpe en la cabeza, siguió jugando, se desmayó y se lo llevaron de urgencia al hospital; mirá los videos

El arquero de Santos de Brasil, Gabriel Brazao, recibió un fortísimo golpe en la cabeza este domingo en pleno partido ante Atlético Mineiro por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, pero luego de ser atendido, siguió jugando, y al rato, se desmayó, por lo que tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El encuentro se desarrollaba con un clima bastante caliente entre Lyanco del Mineiro y Neymar de Santos, que tuvieron varias discusiones.

Cuando iban 48 minutos del partido y recién comenzaba la segunda parte, un ataque de Atlético Mineiro, fue el detonante del golpe al arquero.

Llegó un centró desde la derecha e Igor Gomes intentó patear, pero golpeó en la cabeza a Gabriel Brazao.

ATLETISMO El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

FÚTBOL El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

El golero tardó en pararse, y cuando lo hizo, tenía un tremendo chichón en la zona.

Aquí se puede ver esa jugada:

Gabriel Brazao e Igor Gomes

Si bien fue vendado en el sector y continuó jugando, lo hizo por algunos minutos, hasta los 53', y se desvaneció en plena cancha.

Hay algunas ligas del mundo que no permiten que los futbolistas, cuando reciben un fuerte golpe en la cabeza, puedan seguir jugando, pero no así la brasileña.