"Se fue el último de los grandes": así despiden a Julio Frade en las redes periodistas y políticos uruguayos

La muerte del maestro Julio Frade ha conmocionado al ámbito cultural. Músico, concertista, actor, conductor, humorista y parte de histporicos ciclos televisivos como Decalegrón , Hiperhumor y Telecataplúm ; Frade fue una de las figuras ineludibles de la cultura rioplatense y el último exponente de una generación de oro.

"Se fue en paz, de mi mano", dijo su hija Virginia Frade a El País en un mensaje donde comunicó que el capocómico uruguayo murió a causa de una afección cardiaca.

Este sábado diversos actores del arte, los medios y la política expresaron su pesar tras la el fallecimiento de Frade y extendieron sus condolencias a sus allegados.

"Golpazo antes de comenzar Hora 25, nos enteramos del fallecimiento de Julio Frade. Años cruzándolo en los pasillos de la radio, talentoso y siempre de buen humor. A la flia un abrazo enorme", escribió el periodista Gonzalo Zapata en la noche del viernes.

El programa deportivo se emite desde Radio Orintal, la misma emisora en la que Frade trabajó durante años. Y otro integrante del equipo del programa, Javier Máximo Goñi, tambien se expresó en sus redes: "El equipo de Hora 25 envía un cálido abrazo a familiares y amigos. La cultura rioplatense pierde a un hijo especial y polifacético. Mucha paz!".

También Jaime Clara, periodista y conductor de Telenoche, compartió una despedida para Julio Frade: un video del comediante junto a Ricardo Espalter y Carlitos Balá."Nuestro recuerdo para el Maestro Julio Frade (1943-2025)", escribió.

El periodista deportivo y relator Alberto Kesman destacó la carrera de Frade y compartió un mensaje en su memoria.

"Falleció Julio Frade, con el se va un músico notable que potenció y acompañó a grandes figuras de la música y el canto. Además fue parte importante en grandes programas que engalanaron la televisión uruguaya dejando en alto el nivel de calidad de las mismas. QEPD Maestro!", escribió.

Alejandro Figueredo también se pronuncio al respecto a través de sus redes sociales. "La cultura uruguaya de luto por la partida del Maestro Julio Frade. QEPD!", expresó

Tambien lo hizo la periodista Ana Laura Román en su cuenta de Instagram junto a algunas fotos del músico. "Hoy se fue el último de los grandes. Hasta siempre querido Julio", escribió.

Desde las redes sociales de Canal 5 se comparitió una mensaje de despedida al artista que fue estuvo vinculado a los medios públicos en diferentes momentos de su carrera: "Falleció Julio Frade a los 81 años. Fue músico, compositor, actor y conductor. Desde 2015 condujo Música Maestro en Radio Cultura. También fue director de Canal 5 entre 1990 y 1995. Hizo su debut televisivo en Telecataplum y tuvo una vasta carrera como músico y compositor".

También Radio Oriental compartió una publicación y extendió su pésame a los allegados de Frade: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Julio Frade, indiscutido referente de la cultura uruguaya y figura relevante de nuestra emisora. A su familia y allegados, nuestro sentido pésame y apretado abrazo. QEPD".

El expresidente Julio María Sanguinetti también escribió algunas palabras tras la muerte del músico y comediante. "Julio Frade músico, actor, humorista, representó un tiempo de oro del humor uruguayo. Además un espíritu abierto a la vida", expreso.

"Murió Julio Frade. Nos conoció desde niños. Con él pensábamos y reíamos. Su música toda la vida. Gracias Julio", escribió el profesor y político Yamandú Fau en su cuenta de Facebook.