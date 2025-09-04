Dólar
/ Nacional / ARMADA NACIONAL

Asamblea del Club Naval no llegó a votos suficientes para rechazar designación de Elizondo como comandante de la Armada

La designación del nuevo jefe de la fuerza ya había traído polémica interna y retiros de jerarcas

4 de septiembre 2025 - 18:29hs
José Luis Elizondo asume como nuevo comandante en jefe de la Armada

Presidencia

Socios del Club Naval presentaron una solicitud para que se realizara una Asamblea Extraordinaria de la entidad con el fin de expresar "la disconformidad" a la designación de José Luis Elizondo como comandante en jefe de la Armada Nacional, pero la moción fracasó ante poco apoyo de los afiliados.

La designación de Elizondo trajo polémica en la interna de la Armada, con críticas y retiros de jerarcas. Oficiales superiores cuestionaron la legalidad de la decisión del gobierno de nombrar a Elizondo, debido a que la Ley Orgánica de la Armada de 1946 establece que el comandante debe pertenecer al cuerpo general mientras que este proviene de Prefectura.

Sin embargo, en el gobierno justifican la designación en que la ley más reciente (la orgánica de las Fuerzas Armadas del 2019) señala en su artículo 103 que los comandantes de cada fuerza serán designados entre los “oficiales generales” de cada institución.

La convocatoria a asamblea del Club Naval fue organizada por el contraalmirante retirado Jorge Jaunsolo. En ella se aclara que no es un cuestionamiento personal a Elizondo, sino a que se entiende que con su designación se violentaron las normas vigentes.

Jaunsolo señaló semanas atrás a El Observador que los estatutos del Club Naval habilitan a considerar el tema. Uno de los cometidos estatutarios del club es “velar celosamente en toda circunstancia por el buen nombre (…) de la Armada”.

Fueron 37 socios activos retirados del club, de un total 814 socios activos, que pidieron realizar la asamblea para rechazar a Elizondo como nuevo jerarca. Esta instancia se celebró el pasado miércoles y recogió sólo 16 votos de un total de 90.

El club en cuestión aclara que la asamblea no fue iniciativa de su Comisión Directiva y que es "exclusivamente de un sector minoritario compuesto por socios en situación de retiro".

"El Club Naval no puede, no le corresponde, ni pretende cuestionar la designación efectuada por el Poder Ejecutivo respecto al Comandante en Jefe de la Armada", comunicó la entidad.

Semanas atrás, los contralmirantes Diego Vizcay y Gustavo Luciani presentaron recursos de revocación contra la designación y se reunieron con el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez. A ellos se sumó estos días el contralmirante Miguel de Souza, quien comunicó a Elizondo que pedirá pasar a retiro.

