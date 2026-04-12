La nueva sensación del atletismo Gout Gout hizo historia: quebró el récord mundial juvenil en 200 metros de Usain Bolt; mirá el video

El atletismo mundial vivió en la jornada de este domingo la aparición definitiva de una nueva joya de la velocidad, ya que en el Campeonato de Australia disputado en Sídney, el joven australiano Gout Gout, de apenas 18 años, detuvo el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros, una marca que no solo se convirtió en la mejor del año, sino que además lo ubicó por delante de lo que había logrado a su misma edad el legendario Usain Bolt.

Al cruzar la meta, el atleta local celebró como nunca al ver lo que marcaba el cronómetro tras haber vendido en la final de la citada prueba.

El registro que marcó Gout Gout adquiere una dimensión histórica al poner en perspectiva el desarrollo de lo que fue Usain Bolt en su carrera.

Este, en 2004 había corrido los 200 m en 19.93 segundos .

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Aquella marca fue el anticipo de una carrera extraordinaria que terminó con ocho medallas de oro olímpicas, 11 títulos mundiales y los récords vigentes de 9.58 en los 100 metros y 19.19 en los 200.

Desde ese punto de vista, lo conseguido por Gout Gout no solo alimenta las comparaciones inevitables, sino que también proyecta expectativas inéditas para el atletismo australiano.

“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, dijo el velocista de Australia.