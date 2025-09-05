Lionel Messi sembró la duda sobre su presencia en el próximo Mundial y confirmó su ausencia ante Ecuador: mirá lo que dijo

Lionel Messi EFE Tyc Sports

Lionel Messi disputó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta de la selección Argentina y el último en su país, luego del triunfo por 3-0 ante Venezuela en el que el rosarino marcó dos goles, y a su vez sembró la duda sobre su presencia en el Mundial 2026.

Tras el encuentro, en el campo de juego habló con Tyc Sports y la Tv Pública sobre sus sensaciones y su emoción en el calentamiento previo al partido: "Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz".

"Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso", agregó el capitán de Argentina.

Lionel Messi y el Mundial 2026 Con respecto al tiempo que queda y a la posibilidad de estar en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Messi dijo: "Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día".

Lionel Messi La emoción de Lionel Messi en el calentamiento EFE "Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso", concluyó Messi. Emoción Messi Tyc Sports Messi no jugará el próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas Más tarde, en zona mixta, confirmó que no jugará el próximo martes ante Ecuador, por lo que terminaron las Eliminatorias Sudamericanas para Messi: "Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y preparame para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos", confirmó.