Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La emoción de Lionel Messi en el calentamiento del partido de la selección argentina: mirá el video

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en el calentamiento del partido de la selección argentina ante Venezuela

5 de septiembre 2025 - 8:36hs
Tyc Sports

Lionel Messi disputó su último partido oficial con la selección argentina en su país, y fue con un contundente triunfo ante Venezuela en la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas en donde marcó dos goles, pero en la previa no pudo aguantar la emoción ante la ovación de su gente.

"Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan", había anticipado Messi y así lo confirmó tras el encuentro.

Lionel Messi

Recorrió el túnel con una sonrisa junto a sus compañeros, pero al momento de pisar el césped del estadio Monumental para hacer la entrada en calor, no aguantó las lágrimas ante la ovación de su público y ante miles de sensaciones encontradas: Messi sabía que era el último oficial en su país.

Lionel Scaloni en conferencia
ELIMINATORIAS

Lionel Scaloni habló sobre el último partido de Lionel Messi en Argentina: mirá qué dijo el entrenador

argentina 3-0 venezuela por eliminatorias: en su despedida sonada de buenos aires, messi marco dos goles; mira sus anotaciones
ELIMINATORIAS

Argentina 3-0 Venezuela por Eliminatorias: en su despedida soñada de Buenos Aires, Messi marcó dos goles; mirá sus anotaciones

Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho, buscando tranquilizarse. Así se mantuvo durante varios minutos, hasta que, al enfocarse en los ejercicios del calentamiento, logró salir del trance.

Lionel Messi se emocionó en el himno

Además, para un momento tan especial, salió al campo de juego acompañado de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y tampoco puedo ocultar del todo su emoción al momento de entonar el himno argentino, que logró cantarlo por la mitad.

Lionel Messi selección argentina Eliminatorias
Lionel Messi con sus hijos

Lionel Messi con sus hijos

Temas:

Lionel Messi Selección Argentina Eliminatorias Sudamericanas

Seguí leyendo

Las más leídas

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha
SELECCIÓN URUGUAYA

La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos