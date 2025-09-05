La emoción de Lionel Messi en el calentamiento del partido de la selección argentina: mirá el video

Tyc Sports

Lionel Messi disputó su último partido oficial con la selección argentina en su país, y fue con un contundente triunfo ante Venezuela en la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas en donde marcó dos goles, pero en la previa no pudo aguantar la emoción ante la ovación de su gente.

"Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan", había anticipado Messi y así lo confirmó tras el encuentro.

Lionel Messi EFE

Recorrió el túnel con una sonrisa junto a sus compañeros, pero al momento de pisar el césped del estadio Monumental para hacer la entrada en calor, no aguantó las lágrimas ante la ovación de su público y ante miles de sensaciones encontradas: Messi sabía que era el último oficial en su país.

Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho, buscando tranquilizarse. Así se mantuvo durante varios minutos, hasta que, al enfocarse en los ejercicios del calentamiento, logró salir del trance. Lionel Messi se emocionó en el himno Además, para un momento tan especial, salió al campo de juego acompañado de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y tampoco puedo ocultar del todo su emoción al momento de entonar el himno argentino, que logró cantarlo por la mitad. Lionel Messi selección argentina Eliminatorias Lionel Messi con sus hijos FOTO: AFP