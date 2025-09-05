La especial y emotiva dedicatoria de Giorgian De Arrascaeta para los hinchas de la selección de Uruguay

El volante de la selección de Uruguay Giorgian De Arrascaeta le dedicó el triunfo ante Perú y la clasificación de la celeste a los hinchas que fueron al Estadio Centenario a ver el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias.

"Agradecerle a la gente que a pesar del frío, fue al estadio. Es una inversión que hacen para venir a alentarnos, gastar dinero que a veces hace falta en casa , la verdad que nos hace sentir muy orgullosos e intentamos siempre representarlos de la mejor manera posible#, declaró en zona mixta del Estadio Centenario.

El volante fue el mejor jugador del partid o y recibió una calificación de 8 puntos de Referí.

El entrenador Marcelo Bielsa le dedicó elogiosas palabras en conferencia de prensa.

El armador de Flamengo condujo el juego ofensivo del equipo y llegó permanentemente a zona de definición donde remató en reiteradas oportunidades contra el arco de Pedro Gallese.

En tres oportunidades sus remates se fueron afuera y en otras dos ocasiones, Gallese le cerró el arco. También un defensor le bloqueó un disparo desde posición propicia.

Finalmente, tras centro de Guillermo Varela y cabezazo de Rodrigo Aguirre, el 10 pudo anotar fusilando al golero peruano.

Fue su 12° gol en 57 partidos con Uruguay.

"Estaba cerca, estaba sintiendo que una iba a entrar, pero feliz de ayudar a los compañeros que es lo más importante", declaró.