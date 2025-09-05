La especial y emotiva dedicatoria de Giorgian De Arrascaeta para los hinchas de la selección de Uruguay

El volante de la selección de Uruguay Giorgian De Arrascaeta le dedicó el triunfo ante Perú y la clasificación de la celeste a los hinchas que fueron al Estadio Centenario a ver el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias.
"Agradecerle a la gente que a pesar del frío, fue al estadio. Es una inversión que hacen para venir a alentarnos, gastar dinero que a veces hace falta en casa, la verdad que nos hace sentir muy orgullosos e intentamos siempre representarlos de la mejor manera posible#, declaró en zona mixta del Estadio Centenario.
El volante fue el mejor jugador del partido y recibió una calificación de 8 puntos de Referí.
El entrenador Marcelo Bielsa le dedicó elogiosas palabras en conferencia de prensa.
El armador de Flamengo condujo el juego ofensivo del equipo y llegó permanentemente a zona de definición donde remató en reiteradas oportunidades contra el arco de Pedro Gallese.
En tres oportunidades sus remates se fueron afuera y en otras dos ocasiones, Gallese le cerró el arco. También un defensor le bloqueó un disparo desde posición propicia.
Finalmente, tras centro de Guillermo Varela y cabezazo de Rodrigo Aguirre, el 10 pudo anotar fusilando al golero peruano.
Fue su 12° gol en 57 partidos con Uruguay.
"Estaba cerca, estaba sintiendo que una iba a entrar, pero feliz de ayudar a los compañeros que es lo más importante", declaró.