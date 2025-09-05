Dólar
El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

La especial y emotiva dedicatoria de Giorgian De Arrascaeta para los hinchas de la selección de Uruguay

El volante de Flamengo, gran figura de Uruguay en su clasificación al Mundial tras golear a Perú en la penúltima fecha de Eliminatorias, le agradeció al pueblo uruguayo

5 de septiembre 2025 - 0:58hs
Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta

Foto: Eitan Abramovich / AFP

El volante de la selección de Uruguay Giorgian De Arrascaeta le dedicó el triunfo ante Perú y la clasificación de la celeste a los hinchas que fueron al Estadio Centenario a ver el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias.

"Agradecerle a la gente que a pesar del frío, fue al estadio. Es una inversión que hacen para venir a alentarnos, gastar dinero que a veces hace falta en casa, la verdad que nos hace sentir muy orgullosos e intentamos siempre representarlos de la mejor manera posible#, declaró en zona mixta del Estadio Centenario.

federico valverde y su autocritica en la seleccion uruguaya: le debo muchas cosas a la gente; el capitan se llevo la pelota del partido para sus hijos
ELIMINATORIAS

Federico Valverde y su autocrítica en la selección uruguaya: "Le debo muchas cosas a la gente"; el capitán se llevó la pelota del partido para sus hijos

Rodrigo Aguirre
SELECCIÓN

Rodrigo Aguirre confesó que se dio cuenta que hizo el gol para la selección de Uruguay contra Perú por el grito de la gente

El armador de Flamengo condujo el juego ofensivo del equipo y llegó permanentemente a zona de definición donde remató en reiteradas oportunidades contra el arco de Pedro Gallese.

En tres oportunidades sus remates se fueron afuera y en otras dos ocasiones, Gallese le cerró el arco. También un defensor le bloqueó un disparo desde posición propicia.

Finalmente, tras centro de Guillermo Varela y cabezazo de Rodrigo Aguirre, el 10 pudo anotar fusilando al golero peruano.

Fue su 12° gol en 57 partidos con Uruguay.

"Estaba cerca, estaba sintiendo que una iba a entrar, pero feliz de ayudar a los compañeros que es lo más importante", declaró.

Temas:

selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta Perú Eliminatorias

