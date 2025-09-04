El sorprendente elogio de Marcelo Bielsa a Giorgian De Arrascaeta tras la clasificación de Uruguay al Mundial: "En esta temporada es un jugador distinto"

El entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa se mostró muy reconfortado por la actuación de su equipo ante Perú en un partido que metió a la celeste en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En una extensa conferencia de prensa, el DT analizó varios temas y le dedicó un sorpresivo y extenso elogio a Giorgian De Arrascaeta.

"Conforme con el partido en general, es una buena forma de clasifica. El juego ofensivo del equipo fue bueno, las actuaciones invdividuales también, hubo muchos puntos altos. Creamos ocasiones, convertimos tres goles, vino mucha gente. La actuación no se cómo calificarla, pero fue valiosa para ofrecerle al público. Una cosa para resaltar es la mejora del piso del campo de juego que permitió que el juego se diera rápido lo que facilitó la creación ofensiva. En líneas generales, muy contento con todo", comenzó diciendo Bielsa en conferencia de prensa llevada a cabo en el Estadio Centenario.

"Sobre (Giorgian) De Arrascaeta quisiera hacer un especial reconocimiento a su trabajo y también al cuerpo técnico y médico de Flamengo. En esta temporada es un jugador distinto al que conocí inicialmente, un jugador como yo había escuchado que lo describían y que recién en este año lo pude ver de acuerdo a sus antecedentes. Lo que hizo en la selección es muy valioso, lo que hace en Flamengo dos veces por semana, metiendo goles, dando asistencias, un jugador que esta versión es muy, muy, muy, buena", dijo Bielsa.

La importancia que Marcelo Bielsa le dará a los partidos amistosos antes del Mundial

"Es probable que los partidos amistosos sean un escenario donde poder ofrecer a los jugadores que menos jugaron, minutos de titularidad para que la evaluación sea más completa. No es lo mismo un partido de Eliminatoria que un amistoso. La titularidad siempre presupone una prueba a la que hay que darle entidad. No es sencillo jugar bien hoy en casi todos los aspectos y ojalá que en los próximos seis partidos antes del Mundial aparezcan jugadores para abonar y mejorar las posibilidades del plantel completo", manifestó el DT rosarino.

"En la anterior conferencia de prensa, que fue una de las mas largas, llevó mucho tiempo absorbida por el análisis de la Eliminatoria. Hubo dos partidos de locales que para mí fueron muy importantes: Colombia, porque necesitábamos ganarlo, el rival lo empató y casi milagrosa, mágicamente volvimos a marcar la diferencia de un gol; esos puntos fueron muy valiosos. Y contra Venezuela también fue muy importante. El de hoy está enmarcado en otro contexto, pero deseábamos que la clasificación se diera de una forma parecida a cómo se dio", indicó.

"Por supuesto que los centroatacantes conviertan mejoran cualquier rendimiento, los goles reducen el análisis de la crítica", dijo sobre los goles de Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Nuevamente, Bielsa remarcó la importancia de correr. El lunes pasado, en conferencia de prensa previa a este partido ante Perú, el entrenador dijo que Uruguay necesita correr por encima de su media y más que los rivales para ganar sus partidos.

"Correr arrastra un montón de cosas. No es correr como sustitutivo de las otras exigencias que tiene el juego para que el jugador luzca, sino como evidencia de un estado de ánimo que implica entusiasmo, liberación creativa. El jugador que está dispuesto a ofrecer lo máximo de sí mismo, normalmente el hecho de que se prodigue le sirve para hacer evidente sus cualidades. Con una salvedad. La interpretación siempre es vinculada con la parte defensiva, pero los esfuerzos más exigentes se hacen desmarcando, cuando los espacios son mínimos se multiplican las acciones de desmarcación".

Consultado sobre qué diferencias o similitudes encontraba con sus clasificaciones a Corea Japón 2002 con Argentina y a Sudáfrica 2010 con Chile, Bielsa respondió: "Argentina era un equipo extraordinario que en la Eliminatoria fue primero con 12, 14 puntos de diferencia sobre el segundo que fue campeón del mundo, era un equipo único y todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo y con justicia reclama porque a ese torneo no llegó con la forma que había adquirido en la Eliminatoria. Con Chile fue una generación muy buena de jugadores, los jóvenes como Isla, Vidal, Alexis, Aranguiz, jugadores bárbaros, empujando para ganarse un espacio y mayores como Suazo, Matías, Bravo todo muy compensando y muy buena sinergia interna. Este equipo de Uruguay tiene puntos en común con las otras dos: la calidad de los jugadores, es muy difícil que diga que si juegan Valverde, Bentancur y De arrascaeta esté en desventaja respecto de cualquier mediocampo que tengan los mejores equipos del mundo. La calidad de los jugadores es el punto en común. En Argentina no logré extender el pico del rendimiento cuando era indispensable, en el Mundial. Chile fue una experiencia hermosa por los jugadores y la relación que establecieron con su público, me hubiera encantado seguir cuatro años más, pero las cosas no se dieron. Este equipo de Uruguay, repito, evaluando mi gestión no logró que la calidad de los jugadores les permitiera conseguir objetivos superiores a los que consiguieron".

"La valoración que hago del equipo es la respuesta más descriptiva de lo que pienso, Cuando un entrenador tiene buenos jugadores y esos jugadores lo acompañan al entrenador aceptando lo que les propone, si no se logra que el equipo produzca en proporción de la calidad de las individualidades, la responsabilidad le corresponde al entrenador. Uruguay tiene jugadores que de a poco va agregando rendimientos. Hoy jugaron Piquerez y Brian que asumieron el partido estando a la altura de la exigencia de un partido que necesitábamos ganar. No era lo mismo clasificar sin ganar ni jugar bien. La ilusión no es lo mismo que el pronóstico. La ilusión nos mueve a todos. Pronosticar en el fútbol es muy difícil de hacer", concluyó cuando le preguntaron qué "posición" va a tener Uruguay en el Mundial.