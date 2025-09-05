Yamandú Orsi suspendió sus actividades públicas por la tragedia de Soriano: tenía previsto estar en la inauguración de la Expo Rural del Prado

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, suspendió sus actividades públicas previstas para este viernes luego de que se conociera que aparecieron los cuerpos sin vida del Andrés Morosini y sus dos hijos, Alfonsina y Francisco, quienes habían sido secuestrados de la casa de la expareja de su padre en el departamento de Soriano, informaron fuentes políticas a El Observador.

Según señalaron en la comunicación oficial, el mandatario "está en contacto permanente con el ministro del Interior, Carlos Negro, que en este momento está viajando hacia Soriano", donde ofrecerá una conferencia de prensa luego de conocido el trágico desenlace.

Orsi tenía previsto estar en la inauguración de la Expo Rural del Prado, donde también mantendría una reunión con autoridades de la Confederación de Cámaras Empresariales a las 16 horas.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que confirma "con profundo dolor" el hallazgo de los cuerpos e indica: "Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes".

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia", cierra la misiva. El Ministerio del Interior había informado previamente que el titular de la cartera, Carlos Negro, dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituyera en Río Negro al frente del equipo operativo para la investigación y búsqueda de los dos menores y del adulto requerido.