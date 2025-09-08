Encontraron a una ballena muerta varada en una playa de San José: la enterrarán para evitar que explote

Ballena muerta encontrada en una playa de San José Foto: Armada Nacional

Encontraron una ballena muerta varada en una playa de San José este domingo por la tarde, y las autoridades la enterrarán para evitar que explote.

Según informó la Armada en un comunicado, este domingo el alcalde de Libertad, Matías Santos, se presentó en el Destacamento de Kiyú de la fuerza para informar que había una ballena muerta varada en la playa de Boca de Mauricio del balneario, y solicitar asistencia para cercar la zona.

El funcionario comunal buscó que la gente no se acercara al animal fallecido debido al riesgo de que este explote.

Los cuerpos de las ballenas acumulan una gran cantidad de gases durante su descomposición, que pueden llevar a esta explosión.

La Armada fue al lugar de los hechos y cercó la zona. Horas después, el director de Bienestar Animal (INBA), Gonzalo Simón, se comunicó con el Destacamento de Kiyú para notificar que este lunes comenzarán el enterramiento de la ballena en el lugar que fue encontrada "para evitar mayores peligros".