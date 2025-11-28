Black Friday Uruguay 2025: el destino internacional más barato para viajar en verano

Este viernes 28 de noviembre se celebra en Uruguay y todo el mundo una nueva edición del Black Friday 2025 .

La maratón de descuentos que inició en la década de 1950 en Filadelfia , dando comienzo informal a la temporada navideña en Estados Unidos, se erige como una de las últimas oportunidades del año para aprovechar ciento de rebajas en vuelos a destinos internacionales desde Montevideo para la temporada de verano.

Chile vuelve a posicionarse como el destino internacional más buscado por los uruguayos para viajar.

De acuerdo a los datos de tendencia publicados por LATAM Airlines , la capital del país trasandino supera a Madrid (España) , Río de Janeiro (Brasil) y Lima (Perú) en el top cuatro de las urbes con mayor demanda.

image Santiago de Chile, Chile

El escenario ya había sido destacado días atrás en el marco de la presentación de la nueva campaña turística de Chile en Montevideo: el mercado uruguayo hacia aquella nación no solo completó su fase de recuperación pos pandemia, sino que ingresó en una etapa de crecimiento histórico.

"Se proyecta que las llegadas de uruguayos en 2026 un 24% durante la franja de diciembre a marzo, mejorando incluso las cifras del mejor año histórico registrado (2017). Por lo tanto, el turismo uruguayo en Chile ha superado la etapa de recuperación y empezó a consolidarse gracias a su diversidad y riqueza territorial", indicaron desde el grupo 5M Travel Group en alianza con el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

Black Friday Uruguay 2025: Chile, el destino internacional más barato para viajar en verano

En el sitio web de LATAM Airlines y en el marco del Black Friday Uruguay 2025, se ofrecen vuelos directos, ida y vuelta, con tasas incluidas desde 213 USD para viajar en enero, febrero o marzo 2026, partiendo desde Montevideo.

LATAM Captura LATAM Airlines

El servicio básico de la categoría "Economy" incluye acceso a la aeronave con bolso o mochila (para llevar debajo de tu asiento), mientras que no aplican beneficios por categoría de socio Elite.