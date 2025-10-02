Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Jugar con la selección de Uruguay es una de mis ambiciones y sueños": mirá lo que dijo Álvaro Rodríguez, quien eligió la celeste cuando lo pretendía España y ahora quiere llegar a la mayor

“Ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo el delantero hijo de Daniel “Coquito” Rodríguez

2 de octubre 2025 - 7:25hs
Álvaro Rodríguez festeja un gol para Elche, su nuevo club

Álvaro Rodríguez festeja un gol para Elche, su nuevo club

El delantero de Elche de España, Álvaro Rodríguez, afirmó que jugar con la selección absoluta de Uruguay es una de sus “ambiciones y sueños” y reconoció que es algo que, además del trabajo día a día en su club, tiene en su mente.

El atacante hispano uruguayo, hijo del ex Peñarol Daniel "Coquito" Rodríguez, que llegó a Elche este verano traspasado de Real Madrid, ha sido internacional con su país en las selecciones juveniles (disputó el Sudamericano sub 20 de 2023 con Marcelo Broli como DT), por lo que ahora espera brillar al máximo nivel con el Elche para poder entrar entre los candidatos a disputar el próximo Mundial.

9e9a7f30e0244116167b9012c5e463e490ccca2c-jpg..webp
Álvaro Rodríguez con la celeste
Álvaro Rodríguez con la celeste

“Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo ante los medios el delantero, que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente “porque eso te agota”.

Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche
URUGUAYOS

Gran debut de Álvaro Rodríguez en Elche, con gol ante su exequipo y con uno de los arqueros que sonó para Peñarol como compañero; mirá su festejo

Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche
URUGUAYOS

La mala noticia del uruguayo Álvaro Rodríguez por la que se perderá el partido de Elche ante un rival directo en LaLiga

Álvaro Rodríguez aseguró estar “muy feliz” en Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición.

“Esperamos que siga así”, añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino “la confianza que transmite el club”.

ELCHE (Alicante), 01/10/2025.- El presidente del Elche C.F., Joaquín Buitrago y el director general, Pedro Schinocca, durante el acto de presentación que han celebrado hoy miércoles en el estadio Martínez Valero, de los nuevos jugadores que se han incorpo
Álvaro Rodríguez, con la 20, en la presentación de los fichajes de Elche

Álvaro Rodríguez, con la 20, en la presentación de los fichajes de Elche

“El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado”, argumentó el hispano-uruguayo.

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato.

Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche
Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche

Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche

“No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará”, finalizó.

Con base en EFE

Temas:

Uruguay Álvaro Rodríguez selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Carlos De Lima
FÚTBOL URUGUAYO

Murió Juan Carlos De Lima, campeón de América y del mundo con Nacional y figura del quinquenio de Peñarol

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984
FÚTBOL

El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Rodrigo Bentancur
INGLATERRA

Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos