"Jugar con la selección de Uruguay es una de mis ambiciones y sueños": mirá lo que dijo Álvaro Rodríguez, quien eligió la celeste cuando lo pretendía España y ahora quiere llegar a la mayor

El delantero de Elche de España, Álvaro Rodríguez , afirmó que jugar con la selección absoluta de Uruguay es una de sus “ambiciones y sueños” y reconoció que es algo que, además del trabajo día a día en su club, tiene en su mente.

El atacante hispano uruguayo, hijo del ex Peñarol Daniel "Coquito" Rodríguez, que llegó a Elche este verano traspasado de Real Madrid , ha sido internacional con su país en las selecciones juveniles (disputó el Sudamericano sub 20 de 2023 con Marcelo Broli como DT), por lo que ahora espera brillar al máximo nivel con el Elche para poder entrar entre los candidatos a disputar el próximo Mundial.

“Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo ante los medios el delantero, que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente “porque eso te agota”.

URUGUAYOS La mala noticia del uruguayo Álvaro Rodríguez por la que se perderá el partido de Elche ante un rival directo en LaLiga

URUGUAYOS Gran debut de Álvaro Rodríguez en Elche, con gol ante su exequipo y con uno de los arqueros que sonó para Peñarol como compañero; mirá su festejo

Álvaro Rodríguez aseguró estar “muy feliz” en Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición.

“Esperamos que siga así”, añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino “la confianza que transmite el club”.

ELCHE (Alicante), 01/10/2025.- El presidente del Elche C.F., Joaquín Buitrago y el director general, Pedro Schinocca, durante el acto de presentación que han celebrado hoy miércoles en el estadio Martínez Valero, de los nuevos jugadores que se han incorpo Álvaro Rodríguez, con la 20, en la presentación de los fichajes de Elche Foto: EFE

“El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado”, argumentó el hispano-uruguayo.

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato.

Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche Elche

“No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará”, finalizó.

Con base en EFE