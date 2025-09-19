Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La mala noticia del uruguayo Álvaro Rodríguez por la que se perderá el partido de Elche ante un rival directo en LaLiga

El técnico de Elche argumentó que ante lo cargado del calendario no conviene asumir riesgos con el delantero

19 de septiembre 2025 - 13:57hs
El delantero hispano-uruguayo del Elche, Álvaro Rodríguez, será baja para el partido que el equipo ilicitano disputará este domingo en el Estadio Martínez Valero ante Real Oviedo por la quinta fecha de LaLiga de España.

La baja del “Toro”, quien jugó el Sudamericano sub 20 de 2023 con la selección uruguaya, se debe a unas molestias en la rodilla.

El atacante no se ha ejercitado con normalidad durante la semana por estas molestias, por lo que el entrenador del equipo, Eder Sarabia, lo ha descartado este viernes para el compromiso.

El técnico vasco argumentó que ante lo cargado del calendario no conviene asumir riesgos con el delantero, por lo que ha optado por concederle un descanso.

Rodríguez, que llegó a Elche cedido por Real Madrid, ha tenido presencias en los cuatros partidos de Elche en LaLiga, en la que marcha invicto con un triunfo y tres empates.

El uruguayo suma 235 minutos y dos asistencias, sin haber anotado goles hasta el momento. Fue titular en tres de los cuatro partidos.

Elche al igual que Oviedo, ascendieron a la máxima categoría para la actual temporada, por la que son rivales directos por la permanencia.

