"Les tomó el pelo a todos, él y su señora, está siendo manipulado": Edgardo Lasalvia respondió a Kike Olivera, tras desvincularse del empresario

“Siento que no está muy cerca del jugador, que no está pendiente del jugador”, agregó el delantero.

Lasalvia, por su parte, señaló: “Lo felicito porque la vida es una toma de decisiones. Ojalá no se equivoque en esta, porque en todas las que se equivocó estaba yo atrás”, agregó.

Además, dijo tener conocimiento que el delantero se vinculó con una nueva empresa de representantes de San Pablo, lo que el jugador negó.

“Que se quede tranquilo que yo no hago juicios ni reclamo plata, solo que le pague a la gente que debe, porque les tomó el pelo a todos, él y su señora, porque en realidad él no era así, está siendo manipulado”, comentó.

“La familia de él es la mamá, el papá y el hermano, que sí están conmigo y que hoy van a ver a Miramar”, expresó. “Mientras él compra 20 carteras Louis Vuitton, el padre sigue trabajando en la 'constru' (construcción) y la madre limpiando pisos, que también es digno, ¿no?”.

“Siempre estuve cerca, jamás estuve lejos, mentira”, agregó el empresario que trabajó en las transferencias de Olivera a Almería, a Los Ángeles FC y a Gremio.

“Le tiene que pagar a Planet Travel, a Buemes, a los salones de fiesta, a las peluquerías de su mujer, alquiladora, automotora… Debe un platal. Yo hasta ahora he pagado todo para que él eso no lo afecte con la selección y su club, y su cabeza esté bien, y se enojó por eso”, comentó.

Lasalvia señaló que no tratará el tema con abogados porque no le va “a reclamar nada”. “La vida se encarga, más acá o más allá”, comentó. “Le agradezco a otros jugadores que, como él dice, me dejaron, porque soy auténtico, y prefiero tener menos plata y seguir siendo auténtico”.

“Hace una semana no me atiende el teléfono. El último mensaje era que me amaba y que Dios me bendiga, que me recupere y que nos veíamos en 10 días en Porto Alegre”.

“Si habla conmigo no tiene argumentos. Lo que les dijo a ustedes es mentira. ¿Ausente? Me rogó. Se piensa que el me ruega y que yo saco un club de la galera y lo vendo. No te vas a ningún club porque vos tengas ganas, a no ser que ganes menos”, comentó

Agregó que el viernes le llegó una carta por la que se enteró de la ruptura y lo empezó a llamar y no lo atendía.

“¿Por qué no le hacen una nota a la señora? Ahí se van a enterar”, comentó.

También señaló que es “mentira” que estaba ausente. “Siempre estuve presente, tengo todos los mensajes… Yo no voy a ir a un juzgado a sacarle plata al Kike Olivera. Yo mi plata me la gano laburando. Lo que me debe, que es plata insignificante para el mundo del fútbol, se lo voy a regalar. Qué tenga suerte”.

El empresario negó que estuviera un mes sin estar a las órdenes del futbolista. “¡Qué muestre! Tengo todos los mensajes. Cuando yo estuve ausente por un tema mío, familiar, por mi separación, o que estuve 15 días internado, el que no me llamó fue él. Y esto es recíproco, yo no soy un robot”.

“Está buscando una excusa”, comentó. “Yo no ato a nadie, que esté conmigo el que tiene ganas. Si no tiene memoria o quiere crecer y piensa que yo no soy la mejor opción, lo hacemos de buena manera y no, no atendiendo el teléfono y haciendo estas boludeces que no tienen fundamento”.

Lasalvia señaló que no puede ir todas las semanas a Porto Alegre y que tiene un empleado de su empresa que estaba al tanto del futbolista “para que no le falte nada”. “Tengo 50 jugadores”, expresó.

“No seré profesional como dice, pero ese no profesional fue el que le salvó la vida en varias situaciones muy complicadas. Me dijo un allegado a él que estaba diciendo que no soy agente FIFA, que no tengo licencia. Y él tampoco tiene licencia de manejar y maneja por todos lados. De hecho lo salvé en el juzgado por una licencia que había sacado y lo salvé con mis abogados, siempre lo respaldamos”, agregó.

El representante señaló que le desea lo mejor al futbolista y que él tiene la exclusividad de venta porque resignó "mucha comisión" para que Olivera llegara a Gremio y que tampoco cobró en Los Ángeles.

“Vinieron con 17 maletas él y la señora. Acompañamos hasta a la suegra, que la felicitó públicamente porque quedó muy bonita después de la lipo que Kike le pagó, y la llevamos a Brasil, que también pagué todo yo con no sé cuántas maletas más y con cosas de las niñas… Lo ayudamos en todo”, comentó.

“Me da un poquito de pena que él salga a decir, porque lo que yo estoy diciendo es respondiéndole a él para que abra los ojos, porque todavía es joven, y más allá de la plata y los logros deportivos, hay que ser buena gente, porque todo vuelve”, expresó.

Lasalvia también afirmó que un representante brasileño “bastante fuerte” está cerca del futbolista y le ofreció “US$ 200.000” por su firma. “Yo no pago para que estén conmigo. El que viene por plata se va por plata”.

Además, dijo que el fin del vínculo fue “la muerte anunciada” y que no le genera bronca.

“Ya se veía venir, yo sé cuando los jugadores en algún momento te la van a poner en la nuca”, agregó.

“Lo de Kike es raro porque yo lo vendí hace tres meses, la está rompiendo en Brasil, le llueven las ofertas de otros agentes y eso fue lo que lo tentó”, comentó.

"Faltan muchas patas. Él y yo sabemos bien qué pasa, la familia también, y tengo la conciencia tranquila. Qué le hace una manchita más al tigre. Cero estrés".