El Ministerio del Interior lanza pódcast con inteligencia artificial para transparentar el Plan Nacional de Seguridad Pública

El Ministerio del Interior presentó una serie de pódcast producidos con inteligencia artificial (IA) que buscan acercar a la ciudadanía los debates y acuerdos alcanzados en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 .

Los contenidos se basan en relatorías oficiales de los llamados Encuentros por Seguridad , espacios de intercambio entre autoridades, expertos, actores sociales y representantes del sector privado.

Cada episodio recrea, en formato de conversación simulada, los temas discutidos en esas instancias, entre ellos el diagnóstico nacional de seguridad, los consensos logrados y las diferentes perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el país en esta materia. La IA no inventa los diálogos, sino que los sintetiza a partir de documentos oficiales y transcripciones de reuniones reales .

El asesor del Ministerio del Interior Emiliano Rojido , coordinador del Plan y responsable de la iniciativa, explicó que la propuesta busca hacer más accesible el trabajo técnico del programa. “El objetivo que persigue es tornar más cercano el instrumento de política del diálogo guiado y los Encuentros por Seguridad”, señaló. Agregó que muchas veces la ciudadanía percibe estos espacios como “una pérdida de tiempo o una forma de diluir responsabilidades”, cuando en realidad, dijo, “cada reunión tiene objetivos, un método y un resultado concreto”.

Según Rojido, la mayoría de las personas no dispone del tiempo suficiente para leer informes extensos o relatorías técnicas, aunque estén disponibles públicamente. Por eso, el formato de pódcast fue pensado como una herramienta intermedia entre la comunicación académica y las redes sociales: contenidos de diez minutos que resumen ocho horas de debate, con un lenguaje más directo y comprensible para el público general.

Transparencia, tecnología y comunicación pública

Los Encuentros por Seguridad son grabados íntegramente y luego transcritos y analizados con herramientas de inteligencia artificial. A partir de esos registros, el equipo identifica los principales puntos de consenso y disenso, las temáticas emergentes y las líneas de acción discutidas. Con ese material se elabora una síntesis narrativa, que se convierte en guion para los pódcast.

“De cada reunión sacamos elementos que nos permiten ajustar la estrategia, identificar los principales puntos de consenso y disenso”, explicó Rojido. El uso de la IA no se limita a la generación de contenido, sino que también actúa como “inteligencia de procesos”, ayudando a ordenar la información, detectar patrones y optimizar la comunicación interna del plan.

Las voces que protagonizan los episodios son totalmente artificiales. Ningún participante real interviene en la grabación. “Queremos que nadie hable en primera persona; son dos voces que relatan lo ocurrido, como si fuera un programa radial”, detalló Rojido. La estructura del pódcast incluye un entrevistador y una reportera especializada en temas de seguridad, que narran los principales resultados de cada encuentro.

El proceso de producción implica varios controles. Primero, se realiza la transcripción completa de las reuniones. Luego, el texto se corrige manualmente para eliminar errores de interpretación o confusiones en nombres propios y siglas. Después, la IA genera un informe sobre cómo fue conducida la reunión, qué temas se abordaron y qué resultados se alcanzaron. Finalmente, se elabora el acta de relatoría, que se comparte con los participantes para su revisión durante 48 horas antes de su publicación.

Los pódcast siguen un protocolo similar. El producto final se contrasta con las relatorías y las actas para verificar su fidelidad con respecto a lo discutido. Rojido reconoció que “todo instrumento tiene sesgos”, pero sostuvo que el procedimiento adoptado minimiza el riesgo de interpretaciones erróneas.

El proyecto se desarrolla con el apoyo de un equipo de ingenieros con base en Chile, coordinado por el politólogo Juan Pablo Luna, quien ha trabajado en el uso académico de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación social. En esta colaboración, se ajustaron modelos de IA y se incorporó código específico para lograr una mayor precisión técnica y narrativa.

Rojido destacó que el uso de la IA en los pódcast es, además, una herramienta de transparencia y rendición de cuentas. “Es una forma de abrir la cocina, de que se vea cómo se está trabajando y cuáles son los temas que realmente se discuten”, afirmó. En su visión, la seguridad pública “debe salir de la lógica de campaña electoral” y tratarse como “un problema nacional que requiere ser abordado con seriedad y responsabilidad”.

Los episodios se publican inicialmente en YouTube y se prevé su incorporación a Spotify y al sitio web del Plan Nacional de Seguridad Pública.

Primer pódcast y lo que viene

El primer pódcast aborda el diagnóstico oficial de seguridad, mientras que los siguientes se centran en los encuentros con sectores productivos, académicos, sociales, agencias estatales y partidos políticos. Cada entrega busca mostrar la capacidad de propuesta de los distintos actores involucrados en la construcción de políticas públicas.

“La idea es dejar huella de cada paso que damos, para que cualquier ciudadano o periodista pueda hacer la trazabilidad del proceso”, sostuvo Rojido. Concluyó que la propuesta pretende fortalecer la confianza pública en las instituciones mediante una comunicación más transparente, accesible y apoyada en la tecnología.