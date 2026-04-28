Una IA que escribe lo que el médico no tiene tiempo de anotar

Un asistente de inteligencia artificial llamado Nodica está reduciendo en promedio dos horas diarias el tiempo que médicos y enfermeros dedican a tareas administrativas de documentación clínica, según datos operativos relevados por la propia empresa en instituciones donde ya opera.

Nodica nace a partir de una observación concreta del trabajo cotidiano en el sistema de salud. "Una gran parte del tiempo de médicos y enfermeros se destina a tareas administrativas de documentación , en detrimento del tiempo clínico y del vínculo con el paciente", explicó Santiago Lean, cofundador de la empresa.

El problema, según Lean, se manifiesta en distintos niveles: "sobrecarga documental, fragmentación de la información y dificultad para registrar de manera completa y ordenada lo que ocurre en una consulta o durante la internación". La documentación, agregó, "termina siendo un proceso manual y propenso a errores o pérdidas de información".

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A partir de ese diagnóstico desarrollaron Nodica. La herramienta funciona como un asistente que ayuda a registrar lo que sucede durante una consulta o en una internación , sin que el profesional tenga que escribir todo manualmente. "A partir de la interacción clínica, el sistema organiza la información y genera un borrador de la documentación médica", explicó el cofundador.

Ese borrador, aclaró, "siempre es revisado, ajustado y validado por el profesional antes de incorporarse a la historia clínica". Y subrayó un punto que considera central: "Nodica no toma decisiones clínicas, no diagnostica ni prescribe. Su rol es asistir en el proceso de documentación".

En la práctica, los profesionales que ya lo usan observan menos tiempo dedicado a documentación, registros más completos y estandarizados, mejor continuidad asistencial y menor desgaste asociado a tareas administrativas.

Adopción institucional y manejo de datos sensibles

Nodica se está utilizando hoy en hospitales, clínicas y consultorios privados. Un caso concreto es el Hospital Dr. Ramón Carrillo, en Argentina, donde, según Lean, ya trabajan como proveedo. "Atravesamos todo el proceso de evaluación, prueba e implementación hasta su adopción en la práctica diaria tanto en ambulatorio como en internación", dijo.

Como suele ocurrir en salud, la incorporación de este tipo de tecnologías no es inmediata. "Requiere validación clínica, operativa y legal", indicó. Por eso el despliegue se hace de forma progresiva: "El foco hoy está puesto en acompañar procesos de adopción responsables. No realizamos despliegues indiscriminados", remarcó.

Desde la empresa son cautos con las cifras de ahorro. "No existe una mensura ensayada metodológicamente para darle rigurosidad" al dato de las dos horas diarias, reconoció Lean. Las cifras, dijo, provienen "de experiencias operativas y observacionales", y los resultados "son estimativos y pueden variar según el servicio, la especialidad y el flujo de trabajo institucional".

En cuanto a los datos clínicos, que son información sensible, "la protección de la información clínica es una prioridad desde el día cero en Nodica", planteó el cofundador. El sistema, según describió, está diseñado bajo principios estrictos "de confidencialidad, seguridad de la información, trazabilidad y control de acceso".

En la práctica, esto se traduce en múltiples capas: los datos se transmiten cifrados, se almacenan de forma segura y solo pueden ser accedidos por profesionales autorizados según su rol. "Cada acceso queda registrado, lo que permite saber quién accedió a qué información y en qué momento", explicó.

En los casos donde intervienen modelos de inteligencia artificial, "los datos se anonimizan previamente", indicó Lean. Y remarcó un principio que considera clave: "los datos pertenecen a la institución y al paciente. Nodica no los utiliza con otros fines, ni para entrenar modelos".

Sobre el retorno que ven los centros de salud que adoptan la herramienta, el cofundador es claro: "no se mide únicamente en términos financieros inmediatos". En salud, sostuvo, el valor aparece primero en eficiencia operativa, calidad del registro, reducción de errores de documentación clínica y disponibilidad de información confiable. "El retorno en salud es acumulativo y sistémico, no instantáneo", cerró.