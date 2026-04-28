Baja en Nacional para la Copa Libertadores: Nicolás López está lesionado y no viaja a Perú para enfrentar a Universitario

Nicolás “Diente” López es baja en Nacional y no viajará este martes a Perú para enfrentar a Universitario este miércoles (23:00 horas) por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así lo confirmaron a Referí fuentes tricolores desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El delantero había terminado con molestias en el partido del sábado ante Danubio, fue evaluado este lunes y finalmente no quedó concentrado para el viaje a Perú.

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Sin los lesionados Maximiliano Gómez, Maxi Silvera, ambos recuperados y que viajarán a Lima, ni Gonzalo Carneiro, quien no irá a Perú, el Diente jugó 88 minutos en el pasado partido ante Danubio, en el que los albos cayeron por 2-1.

En tanto, por la presente Copa Libertadores, entró en el último minuto del partido ante Coquimbo en Chile y fue titular ante Tolima en el Gran Parque Central, donde marcó el gol que cerró el triunfo por 3-1 en la segunda fecha

La delegación tricolor viajará este martes a las 14:00 horas a Perú para su tercer partido de la Libertadores.

Universitario perdió en Perú

Al igual que Nacional ante Danubio, Universitario perdió en la previa del duelo copero ante los tricolores.

El equipo, que busca DT, se quedó en la cuarta posición del Torneo Apertura tras la 12ª fecha, con 21 puntos, al sufrir una sorpresiva derrota por 1-2 en el Estadio Monumental de Lima frente a Alianza Atlético, que avanzó hasta la duodécima posición, con 14 puntos.

El Atlético selló un muy trabajada y merecida victoria frente a los vigentes campeones nacionales con dos goles del delantero argentino Valentín Robaldo y el descuento de Edison Flores.