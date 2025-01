Banco Central sancionó a Fucac Verde por "intereses cobrados en exceso"

“Se constató que Fucac Verde infringió la normativa sobre tasas máximas de interés”, indicó la resolución de la SSF.

Dado que la entidad no planteó objeciones, que además ya tenía antecedentes y que no devolvió la totalidad de los intereses, el BCU entendió “razonable aplicarle una multa equivalente al monto no devuelto”, por lo que sancionó a Fucac Verde con una penalización de 268.346 unidades indexadas, unos $ 1.655.426 aproximadamente.