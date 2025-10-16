Percepción de los uruguayos sobre la situación económica: el clima "se ha ido deteriorando", advierte Cifra en una encuesta

La consultora Cifra presentó este jueves una nueva encuesta sobre la percepción que tienen los uruguayos de la situación económica del país y concluyó que la mayoría (49%) no la considera ni buena ni mala, o directamente no opinan .

Además del 49% neutro, 28% respondió que la situación es "mala" y 23% que es "buena" , según los datos presentados en Telemundo.

A juzgar por los resultados de mediciones anteriores, la consultora entiende que " el clima se ha ido deteriorando " y que en setiembre de este año se registró la " proporción más baja de juicios positivos " en lo que va de 2025.

Esto se debe a que en febrero –poco antes de que asumiera la administración de Yamandú Orsi– las valoraciones positivas ascendían a 42%, pero fueron bajando en los meses posteriores hasta llegar al piso de 23% .

Si se compara con años anteriores, es necesario remontarse a 2020 y 2021, en plena pandemia, para encontrar una valoración positiva más baja que la de setiembre de 2025,

Respecto al futuro, la encuesta señala que casi la mitad de los uruguayos (45%) espera que a situación económica siga igual. Otro 33% piens que mejorará y 22% que empeorará.

"En las predicciones sobre el futuro pesa mucho más la camiseta política: 54% de los frenteamplistas creen que la situación económica mejorará y apenas 5% que empeorará. Entre los votantes de la oposición quienes piensan que empeorará más que duplican a quienes esperan mejoras. Y los menos politizados son los que más apuestan a que la situación económica seguirá igual", añade Cifra.

Cifra concluye que en los últimos meses, con la discusión por el Presupuesto mediante, la situación económica del país se volvió un tema de "debate político partidario".

"Para el Frente Amplio, el gobierno anterior “dejó las arcas vacías”; para la oposición, el nuevo gobierno no hace las cosas bien. Al debate político se agregan las quejas de distintos grupos: el comercio, que afirma que se vende menos que antes, el agro, que no le cierran los números con el dólar tan bajo. Todo esto sin duda influye en las percepciones de la población en general, y puede, al menos en parte, explicar por qué el clima es más pesimista hoy que a principios de año", apunta la consultora.