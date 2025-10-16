La cédula de identidad no cambiará de nombre como proponía el Presupuesto: no hubo votos suficientes en Diputados

Al oficialismo no le alcanzaron los votos para en la Cámara de Diputados para aprobar el cambio de denominación de la cédula de identidad , que estaba propuesto en el artículo 143 de la Ley de Presupuesto .

Estaba formulado que el documento iba a pasar a llamarse Documento Nacional de Identidad (DNI) , pero el Frente Amplio solo sumó la adhesión del Partido Independiente y no llegó a las mayorías necesarias.

En total la propuesta obtuvo 49 votos afirmativos sobre los 99 representantes , es decir no se sumaron a la iniciativa ni el Partido Nacional, ni el Colorado, tampoco Cabildo Abierto ni el partido de Gustavo Salle.

El término DNI es también utilizado en Argentina para referirse a este tipo de documentos. El cambio de nombre se pudo ver primero en la página web del Ministerio del Interior , aunque algunos de sus links seguían refiriéndose al documento como "cédula".

En junio, una delegación de la Dirección Nacional de Identificación Civil viajó a la planta de la empresa Thales, en Brasil, que había ganado la licitación pública para producir los nuevos DNI.

"Cambio cosmético" y "necesidad de cambiar los Pasaportes": los motivos de la oposición para votar en contra

Pasaporte uruguayo

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que entre los motivos de su votación contraria estaba la creencia de que suponía "un cambio cosmético", pero no de fondo.

"La modificación de nombre va a provocar la necesidad de cambiar los pasaportes que en la página de datos, dice cédula de identidad", aseguró Rodríguez a El Observador.

El gobierno nacional debió modificar la impresión de los pasaportes en julio para volver a un versión anterior del documento, luego de observaciones de alguno países (como Alemania, Francia y Japón) por los cambios que incluyeron suprimir el campo de lugar de nacimiento y, en su lugar, establecer la ciudadanía del portador.

Proyecto de Ley del Presupuesto pasó a la Cámara de Senadores

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto

La Cámara de Diputados culminó este jueves en la mañana la votación del articulado del Presupuesto Nacional, que recibió media sanción tras 18 horas de debate y ahora pasará a ser discutido en la Cámara de Senadores.

Ahora, la cámara alta tendrá 45 días para estudiar y votar el proyecto de ley. En caso de que haya cambios, el proyecto volverá a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió múltiples cambios. En los últimos días, por ejemplo, el Frente Amplio anunció reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), entre otros organismos.

Los representantes del oficialismo anunciaron una reasignación de $ 290.000.000 para Udelar, $ 80.000.000 para la UTEC, la equiparación salarial de fiscales con jueces y el fortalecimiento de la Jutep.