/ Nacional / POLÍTICA

Tras maratónica sesión de 18 horas, Diputados terminó de aprobar el Presupuesto y ahora pasará al Senado

Ahora, la Cámara de Senadores tendrá 45 días para analizar y aprobar el proyecto de ley

16 de octubre 2025 - 9:54hs
Cámara de Diputados votando el Presupuesto. FOTO: FocoUy

La Cámara de Diputados culminó este jueves en la mañana la votación del articulado del Presupuesto Nacional. El proyecto recibió media sanción y ahora pasará a ser discutido en la Cámara de Senadores.

La maratónica sesión duró 18 horas: comenzó pasado el mediodía del miércoles y se extendió hasta las 7:40 del jueves.

Ahora, la Cámara Alta tendrá 45 días para estudiar y votar el proyecto de ley. Luego, en caso de que haya cambios, el proyecto volverá a la Cámara Baja para su aprobación final.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó al finalizar la sesión que el "desafío" de aprobar un presupuesto quinquenal fue "sorteado gracias al respaldo de la fuerza política gobernante y por la confianza de todos los partidos políticos".

El legislador blanco Sebastián Andújar, por su parte, consideró que el proyecto es "un poco mejor" que cuando ingresó a la Cámara, pero que eso no significa que los nacionalistas "estén conformes".

Presupuesto Cámara de Diputados Frente Amplio política

