"Es realmente muy grave": oposición acusó al oficialismo de "engañar" al Parlamento en votación de Presupuesto

Tras una sesión continua que se extendió por casi 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó este jueves por la mañana, pasadas las 07:40, el proyecto de ley de Presupuesto nacional . Ahora el proyecto pasa al Senado, donde será considerado durante los próximos 45 días. Sin embargo, poco antes de la votación final, un incidente tensó el debate entre la bancada del Frente Amplio (FA) y la oposición .

A las 4 de la mañana, la oposición propuso votar un artículo que habilitaba al Parlamento a solicitar informes a la Presidencia de la República sobre cualquier tema que considerara pertinente. Este artículo no contaba con el apoyo del FA, pero Sebastián Valdomir , presidente de la Cámara y diputado del MPP , permitió su votación al alzar su mano, aprobándose por mayoría junto a los votos de la oposición. El resto de los diputados del oficialismo votaron en contra.

Tras el incidente, algunos miembros del FA informaron a Valdomir sobre el artículo que había votado. Ya pasadas las 6 de la mañana, el FA pidió reconsiderar la votación y, esta vez, Valdomir votó negativamente , igual que el resto de su bancada, lo que hizo que el artículo fuera rechazado . El FA argumentó que de haberse aprobado, el artículo habría sido inconstitucional .

Este cambio de postura generó una fuerte indignación en los legisladores de la oposición, quienes acusaron al oficialismo de no haber informado que el artículo sería planteado nuevamente , lo que, según ellos, violaba la buena fe de las reuniones de coordinación interpartidaria. En tal sentido, acusaron al oficialismo de un final “bochornoso” y de “engañar” a la oposición.

Embed - Cámara de Representantes. Sesión especial. Miércoles 15 de octubre de 2025, hora 13:00. Parte 2 de 2

Reacciones de la oposición

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, expresó su sorpresa en sala, indicando que no se le había informado en la reunión interpartidaria sobre la nueva votación del artículo, y acusó al presidente de la Cámara de ceder a la presión del corporativismo partidario. “Me ha defraudado”, dijo Rodríguez, y agregó que Valdomir “sucumbió a la presión de sus compañeros de partido”.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, cuestionó la maniobra y acusó al oficialismo de intentar "blindar a la Presidencia" y de esconder la votación en la coordinación interpartidaria. “Estamos en nuestro derecho de no creerles más”, afirmó tras lo sucedido.

"Es realmente muy grave lo que acaba de pasar. Además, lo que habíamos votado era una disposición que ponía a la Presidencia en condiciones de darle explicaciones al Parlamento, nada más que eso. Estamos ante dos hechos muy graves, que el oficialismo quiera blindar a la Presidencia de darle explicaciones a los representantes de la ciudadanía, y que usted y su partido, en la interpartidaria, nos hayan engañado", argumentó.

El colorado Gabriel Gurméndez calificó el hecho como un “lamentable episodio”, asegurando que la bancada oficialista había puesto “una lápida definitiva a cualquier apelación a la transparencia” del gobierno. A su vez, Felipe Schipani, también del Partido Colorado, expresó que la jornada fue “una vergüenza para la República y para este Parlamento”, asegurando que lo sucedido “menoscaba al propio Parlamento” y por ende, a la República.

La respuesta del Frente Amplio

La coordinadora de la bancada del FA, Ana Olivera, salió al cruce de las acusaciones, explicando que en la última reunión interpartidaria se había olvidado de informar que se iba a volver a plantear el artículo, pero aclaró que después se lo comunicó directamente a los coordinadores de la oposición. “No hubo ninguna intención de ocultarlo”, señaló, y defendió la lealtad del trabajo en conjunto.

Final con elogios mutuos

A pesar de la tensa discusión, el final de la sesión estuvo marcado por los elogios mutuos entre oficialismo y oposición. El diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional y Conrado Rodríguez del Partido Colorado reconocieron la coordinación entre los partidos durante todo el debate y la votación del presupuesto, extendiendo un elogio especial a Ana Olivera por su labor como coordinadora del FA.

Felipe Schipani también destacó el trabajo del presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, a quien calificó como un gran presidente, a pesar de las tensiones vividas en la madrugada.

Por su parte, Mariano Tucci, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del FA, también celebró el trabajo de los legisladores y afirmó que este presupuesto fue aprobado, en sus principales puntos, “por todos los partidos políticos”. “Fue un hecho histórico”, concluyó.