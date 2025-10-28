Dólar
Nacional / ASSE

Caso Danza: "En función de lo que diga la Jutep, se tomará la decisión que se tenga que tomar", dijo Sánchez

El presidente de ASSE es cuestionado por sus múltiples empleos. Por este caso la oposición planea interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg

28 de octubre 2025 - 13:19hs
Álvaro Danza
Foto: Martin Martinez / FocoUy

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este martes que el gobierno está a la espera del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para "tomar la decisión que tenga que tomar" con respecto a Álvaro Danza, el presidente de ASSE que ha sido cuestionado por la oposición por sus múltiples empleos.

"Esperemos qué dice la Jutep y en función de eso se tomará la decisión que se tenga que tomar. Es sustantivo ver qué dice la Jutep", dijo Sánchez en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo)

La Jutep comenzó a analizar el caso de oficio desde agosto, cuando se conoció que Danza trabaja como médico en tres mutualistas al mismo tiempo que preside el prestador público de salud. Desde la oposición consideran que está violando el artículo 200 de la Constitución.

Además, en los últimos días el programa Así nos va (radio Carve) informó de la superposición de horas entre su labor como presidente de ASSE y sus horas docentes en Facultad de Medicina.

Sánchez reiteró que Danza pidió en diciembre pasado al estudio jurídico Delpiazzo conocer si era incompatible el trabajo en ASSE y el resto de sus labores. Según el secretario de Presidencia, Danza dejó los cargos que le recomendó el estudio jurídico en su informe y mantuvo los demás.

"Si Jutep dice que esas cuestiones son incompatibles, si hay un informe que dice que tiene que dejar (los otros trabajos), no tengo dudas que lo hará, como hizo en diciembre", adelantó Sánchez.

Finalmente, Sánchez lanzó un dardo de la oposición, que se apresta a interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por este tema: "La virulencia con el que la oposición está tratando el tema está referida a que el doctor Danza decidió hacer investigaciones administrativas de algún proceder irregular en la administración anterior. Por eso le dan como en bolsa", cerró.

Temas:

danza Jutep ASSE Alejandro Sánchez Salud

